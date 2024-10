Héctor es un conocido chef, influencer y docente de gastronomía, además de ser un pastry chef que ha llevado la bandera peruana a diferentes concursos a nivel mundial. Su dedicación, creatividad e innovación lo han llevado a ser un nombre conocido dentro del mundo de la gastronomía dulce.

Sus primeros pasos dentro de la cocina fueron junto a su mamá, a quien ayudaba a preparar la comida de casa. Recuerda que tenía muchos libros de cocina y recetarios, los cuales ojeaba con regularidad. Luego, con el pasar de los años tomó la decisión de estudiar gastronomía.

Héctor recuerda entre risas que cuando era pequeño preparó una marquesa de chocolate, como parte dd sus pininos. Él reconoce que no le quedó bien, pero su abuela le comentó que le encantó.

Su propósito era ser chef de cocina, tener su propio restaurante y más, pero el camino le tenía otro rumbo: que llegue a ser pastry chef. “Cuando iba a hacer mi primera práctica me dijeron que no habían puestos en la cocina y si quería ir podría ir a pastelería, estuve ahí por medio año. Fui feliz aprendiendo sobre las técnicas, era bueno y me gustó bastante”, comenta Héctor.

“Mi primer postre dentro de la carrera fue una charlotte de vainilla con pera. Fue todo un reto el manejar la preparación, pero tuve un buen resultado y quedé bastante feliz con eso”, afirma.

“La pastelería es una ciencia un poco más exacta, se tiene que seguir una fórmula y procesos para tener un buen producto. En la cocina cuando haces salados, puedes jugar un poco más y solucionar cosas, en la pastelería no funciona así”, menciona Héctor.

Ingredientes estrella

Como es de esperarse, la pastelería tiene muchos ingredientes en el mercado peruano con los cuales se puede jugar en sabores y texturas. Existen muchas frutas de temporada que podrían variar cuando no se las tiene en ese momento. “Siempre hay una forma de poder sustituir o cambiar alguna técnica para poder utilizar otro tipo de frutas”, afirma el pastry chef. “Cuando no encuentras un producto siempre vas a tener una alternativa similar o distinta, pero siempre hay algo fresco, sobre todo en el tema de las frutas”. La diversidad que tenemos en cuestión de frutas y hierbas en territorio peruano es un plus para la cocina dulce.

Los ingredientes que se encuentran en otros países, como en los europeos, no son frescos y son, normalmente, procesados y con precios muy costosos.





Concursos, premios y docencia

Héctor es, actualmente, docente de pastelería en dos universidades en Lima, formando a las próximas nuevas estrellas de la gastronomía peruana. Dentro de ello considera que uno de los retos de la docencia es notar y aprender a llevar los cambios generacionales en cuanto al trato con los alumnos, pero sin dejar de lado la disciplina. “La cocina es un es un es una disciplina muy estricta, donde hay que cumplir los horarios, ser puntual, seguir una receta, seguir indicaciones, escuchar, comunicarse, trabajar en equipo… los chicos deben saber que ser chef es hacer las cosas bien y con pasión”, afirma el pastry chef, que, hasta el momento, lleva 12 años como educador.

Por otro lado, el llevar el nombre del Perú en competencias internacionales es algo que le llena de orgullo. Por ahora, ha estado presente en tres campeonatos, dos en Italia y uno en Argentina. En este último se llevó la medalla de bronce junto a su equipo en la Copa Latinoamericana de Heladería Artesanal en Buenos Aires, Argentina.

Héctor, premiado en la Copa Latinoamericana de Heladería Artesanal en Buenos Aires, Argentina. / Héctor Ibarra

“El tema de competir y representar a tu país es toda una responsabilidad y uno tiene que dejar en alto nombre del Perú como ya muchos ya lo han hecho, no necesariamente en campeonatos, pero si en ponencias o con su restaurante o con su marca personal”, afirma Héctor.

El pastry chef comenta que si uno quiere seguir con la carrera de gastronomía, y aún más si se trata de la pastelería, deben ser muy apasionados, disciplinados, tener muy buena actitud, ser creativos y pacientes, pues es una ciencia con la cual puedes generar grandes cosas.

“En esta profesión tienes que estar al tanto de todo, siempre, ir a talleres y aprender de lo nuevo que sale en tecnología, utensilios, insumos, tendencias como la pastelería vegana o gluten free”, afirma.

Comunidad en redes sociales

Con más de 78,3 mil seguidores en Instagram y una comunidad de 51,3 mil seguidores en Tik Tok, Héctor se ha hecho de un nombre en las redes sociales compartiendo sus mejores recetas no solo de pastelería, sino también de platos salados.

El contenido que comparte a sus seguidores tiene todo un equipo de producción detrás, con los cuales graban los vídeos, toman las fotos necesarias y pautean todo lo que luego veremos en sus redes sociales, pero él es quien, directamente, interactúa en sus cuentas y responde los mensajes que le suelen dejar en comentarios o mensajes directos.

Fue en 2021 cuando empezó a grabar contenido especial para redes, pues en medio de unas vacaciones grabó el video de una receta en Cusco y al día siguiente su celular no paraba de sonar. Se había vuelto viral. Ese mismo video tiene casi un millón de vistas en Tik Tok. Luego, empezó a hacer reviews probando postres de diferentes pastelerías con críticas constructivas que luego, algunos espacios, tomaban como oportunidad de mejora.

Las redes sociales no solo le sirven para formar comunidad, sino también se tratan de crecimiento personal en cuanto a nuevas tendencias. “Antes tenías que comprar libros caros, ahora están en PDF o, aún más fácil, en videos en redes sociales”, afirma Héctor.

Con miras a su futuro

Héctor inició antes de la pandemia por Covid-19 un negocio personal, el cual tuvo una pausa por la coyuntura, pero una de sus motivaciones es retomarlo, presentarlo con un nuevo concepto incluyendo pastelería, cafetería y salados.

Por otro lado, seguir en la docencia para sacar a más chefs pasteleros pues en sus propias palabras: “Me gusta ser parte de quienes forman a los futuros profesionales, quienes serán las caras de Perú los próximos años”.