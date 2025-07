Perú clasificó al Mundial de Heladería con una creación inspirada en “Dragon Ball” e insumos amazónicos

La heladería peruana se subió al podio continental. Con una presentación que combinó insumos amazónicos como el camu camu y la castaña con una técnica impecable y una cuota de creatividad inesperada, incluyendo una torta helada con forma de la cabeza de Gokú, el equipo nacional logró quedarse con el tercer lugar en la Copa América de Heladería Artesanal, realizada recientemente. La participación no solo les valió una medalla de bronce, sino también un cupo en el Mundial de Heladería 2025 que se disputará en Italia.

Detrás del logro hay un equipo de profesionales en cocina y un entrenador que, sin haberlo planificado, asumió el rol clave de guiar la estrategia. Héctor Ibarra, reconocido pastelero y docente gastronómico, asumió el reto por compromiso con el talento nacional. Provecho conversó con él y nos dejó las siguientes declaraciones:

- ¿Qué significó para ti, como coach, ver al equipo peruano subirse al podio y asegurar un lugar en el mundial de helados?

Me sentí orgullosísimo. Para nosotros, el principal objetivo era clasificar, sabíamos que estar entre los cuatro primeros nos daba el pase al Mundial. Yo entré como coach casi por necesidad del equipo, no fue algo que planeé. El año pasado estuve muy desconectado por temas laborales y personales, pero a inicios de este año el capitán y el escultor me pidieron apoyar en los entrenamientos. Aportar para que Perú sobresalga afuera es algo que me llena, y lograrlo, sabiendo todo lo que costó, fue una satisfacción enorme. Respiré tranquilo al saber que cumplimos la meta.

El Team Gelato Perú se llevó el tercer lugar de la Copa América de Helado Artesanal 2025. (Foto: Andina)

-¿Cómo describirías el nivel de los participantes peruanos frente a otros países de la región y qué crees que marcó la diferencia para lograr ese tercer puesto?

El nivel de esta edición fue altísimo, mucho más parejo que en otras ocasiones. Antes se notaba una diferencia clara entre los equipos más fuertes y los más débiles. Esta vez, cualquiera pudo haber estado en el podio. Lo que nos dio una ventaja fue la calidad de nuestros productos, el uso de insumos peruanos como camu camu, castaña amazónica, musílago de cacao… y también el factor sorpresa. Nadie se esperaba nuestra torta helada con forma de cabeza de Gokú. Ese tipo de inserto, con detalles tan finos en un postre congelado, es muy difícil de lograr. Fue una presentación que marcó la diferencia.

Estas fueron las presentaciones del Team Gelato Perú en la Copa América: Petit Four – Esferas del Dragón, Monoporción – Semilla del Ermitaño, Torta Helada – Nube Voladora de Namekusei y Helado gastronómico. (Foto: Instagram Team Gelato Perú)

- Desde tu rol de coach, ¿cuáles fueron los principales desafíos a nivel técnico y logístico durante la preparación para esta competencia?

Lo más duro fue la falta de presupuesto. Nada de lo que hicimos fue remunerado. Nadie nos paga por entrenar ni por competir. Invertimos tiempo, dejamos de dar clases o asesorías, incluso puse dinero de mi bolsillo para menaje o recojo de insumos. Técnicamente, también fue complicado porque necesitábamos moldes, utensilios, muchas horas de ensayo. Hicimos simulacros de competencia de ocho horas por día. Y logísticamente, viajar con todos los materiales fue una locura. Algunos llegaron rotos, otros tuvimos que reponerlos sobre la marcha. Es todo un esfuerzo silencioso que pocos ven.

- Pensando ya en el Mundial, ¿qué aspectos clave debe fortalecer el equipo peruano para competir al nivel de las potencias mundiales? ¿Quiénes consideras que son el grupo más difícil contra el que competirán?

Ahora se nos vienen nuevas pruebas: piezas artísticas en chocolate, paletas heladas, decoraciones complejas, más horas de competencia. Hay que perfeccionar la técnica y planificar el uso de insumos peruanos que el jurado pueda entender. No sirve mostrar algo que no puedan interpretar. Cítricos como el camu camu funcionan, la castaña y el cacao también. Para mí, los equipos más difíciles serán los asiáticos, especialmente Japón. Son disciplinados, muy técnicos y con gran presupuesto. Pero vamos a dar batalla.

- ¿Qué crees que representa este logro para la escena pastelera y heladera del Perú?

Es una ventana enorme. Siempre se ha mirado a Perú como potencia gastronómica en lo salado, pero esto demuestra que también podemos destacar en lo dulce. Este podio nos posiciona como un país competitivo en pastelería y heladería. Ojalá sirva como semillero para que más talentos se sumen, no solo como heladeros o pasteleros, sino como escultores, coaches, diseñadores, psicólogos deportivos, comunicadores. La idea es crecer y formar un equipo más grande y sostenido en el tiempo.

- ¿Cómo estuvo conformado el equipo peruano que compitió y qué destacarías de cada uno de sus integrantes?

El equipo estuvo formado por Hernán Vílchez, el capitán y maestro heladero, que tiene una experiencia enorme y una capacidad técnica impresionante para formular helados. Jorge Acuña fue el chef pastelero, muy disciplinado, con años en hotelería y chocolatería, dio el toque serio y profesional. Luana Rodríguez fue la chef heladera, una exalumna mía que admiro mucho, y que tuvo a su cargo la preparación de todos los helados y sorbetes. Yo estuve como coach fuera del box, marcando tiempos y guiando las decisiones clave. Todos cumplimos nuestros roles con compromiso total.

El Team Gelato Perú junto a su coach, Héctor Ibarra. (Foto: Instagram Team Gelato Perú)

- ¿Qué dinámica de trabajo o valores crees que hicieron que este grupo lograra destacarse y funcionar tan bien en una competencia de alto nivel?

Trabajamos bastante en comunicación y retroalimentación. Antes de viajar hicimos sesiones con un coach para fortalecer el trabajo en equipo. Llegar a acuerdos, entender los roles, saber delegar, todo eso fue vital. Dentro del box hubo buena sinergia y mi rol afuera ayudó a mantener el foco, especialmente en los tiempos. En estas competencias hay que presentar productos a la temperatura y hora exactas. La presión es fuerte y a veces se pierde el rumbo, así que mi tarea era recordarles el orden y guiarlos. Siempre hay cosas que mejorar, pero este equipo demostró que con esfuerzo y unión se pueden lograr grandes cosas.