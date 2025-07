Inti de Oro, el restaurante que ayudó a abrir las puertas de la cocina peruana en Madrid

León no nació en Perú, pero siempre ha dicho ser peruano de corazón. En un contexto donde la comida peruana era casi inexistente fuera de nuestras fronteras, “ni en Madrid ni en toda Europa se conocía”, afirma, apostó por abrir un restaurante con alma criolla y carta contundente. Así nació Inti de Oro, en el corazón de Madrid, en 1990.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Desde sus inicios, Inti de Oro se propuso ofrecer una experiencia 100% peruana. Al principio fue difícil: los insumos eran escasos, el conocimiento limitado y la clientela escéptica. Pero la persistencia de León y su equipo, compuesto enteramente por cocineros peruanos, consolidó al restaurante.

El restaurante se pinta de rojo y blanco para ofrecer la comida peruana. / Inti de Oro

Es así que, durante varios años, Inti de Oro fue uno de los tres únicos restaurantes peruanos en toda España, su propuesta llenó un vacío y rápidamente se convirtió en referente de la cocina criolla.

Por sus mesas han pasado embajadores, políticos, artistas y hasta el hoy rey de España, Felipe VI, quien en su época de príncipe visitó el restaurante en dos ocasiones. “Se cruzó todo el salón para decirme: ‘He comido tan rico en su casa como cuando voy a Lima’”, cuenta con emoción León, quien atendió personalmente al entonces heredero al trono.

El viaje de León en la cocina peruana

A lo largo de los años, León ha llegado a abrir hasta ocho restaurantes peruanos. Actualmente, dirige dos locales de Inti de Oro, y se prepara para abrir dos más en los próximos meses: uno de tapas criollas en Aravaca, y otro en La Gavia, un barrio joven donde “la gente va a comer con ganas”.

En Inti de Oro, la carta es un viaje al corazón del Perú, en la que destacan el ají de gallina, “he comido más que nadie en el mundo este plato”, bromea León, el seco de cordero, el lomo saltado, los chupes de langostinos y hasta una corvina a lo macho que “no pica, pero igual se llama así”.

El ají de gallina, el plato favorito de León, también se encuentra en la carta. / Inti de Oro

La experiencia se acompaña siempre de un buen pisco sour, el mismo trago que selló el destino de León con el Perú. “Si empiezas con un pisco sour, te da el subidón, te hace sentir bien, y luego todo te va a gustar”, asegura.

Perú en la mesa antes de su fama internacional

Más allá del menú, Inti de Oro representa algo mucho más profundo: es la huella viva de cómo la cocina peruana conquistó Europa, cuando aún no figuraba en los rankings internacionales ni era reconocida como ahora. Para León, haber sido parte de ese proceso es motivo de orgullo: “Yo fui el primero en Europa. Eso no me lo quita nadie”.

Plato peruanos que conquistan el paladar de todo aquel que llega a Madrid. / Inti de Oro

Su visión es clara: el comensal es el dueño del restaurante, y su satisfacción es la única meta. “El que entra aquí tiene que irse feliz”.

Con 77 años, León Carrillo sigue activo, atento a cada detalle en el restaurante, y comprometido con seguir expandiendo su propuesta. En cada plato de Inti de Oro se sirven sabores que cruzaron continentes, pero también décadas de esfuerzo, hospitalidad y amor por el Perú.