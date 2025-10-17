A cuatro semanas de dar a luz a su primera hija, la periodista peruana Alexandra Hörler enfrenta un delicado estado de salud debido a una grave complicación que pone en peligro la vida de su bebé.

Por ello, con la voz entrecortada, la conductora de televisión reveló en su cuenta de TikTok que fue diagnosticada con preeclampsia, una complicación que la obliga a guardar reposo absoluto para poder recuperarse.

“La noticia que les tengo que dar hoy día no es tan bonita. Ayer fui a ver a Isabella, ella está bien, está creciendo, ha subido de peso, yo me he hecho algunos análisis y bueno, tengo preeclamsia” , confesó visiblemente afectada y al borde del llanto.

Caracterizada por el aumento de la presión arterial durante el embarazo, la preeclampsia, si no se controla a tiempo, puede derivar en complicaciones graves, como el parto prematuro.

“Tengo que cuidarme mucho y cuidarla mucho porque ella tiene que estar adentro para que nazca sanita y fuerte . Ahora me toca bajar las revoluciones para dedicarme a cuidar a mi hijita” , dijo la también ‘influencer’ de 40 años.

