El programa de espectáculos “Magaly TV La Firme” generó gran conmoción entre sus espectadores al revelar que distintos personajes de la farándula local, como Samantha Batallanos, Israel Dreyfus y Rafael Cardozo, tienen perfiles en la popular aplicación de citas Bumble.

Sin embargo, la mayor sorpresa del informe fue la presencia en la plataforma de Juan Francisco Pardo, esposo de la periodista deportiva Alexandra Hörler, quien indicaba en su cuenta que estaba en búsqueda de “citas divertidas e informales”. Ante la controversia generada, el programa de Magaly Medina contactó a Alexandra Hörler para obtener su versión de los hechos.

¿QUÉ DIJO ALEXANDRA HÖRLER TRAS ENTERARSE QUE SU ESPOSO ESTÁ EN BUMBLE?

Consultada por la presencia de Juan Francisco Pardo en Bumble, Alexandra Hörler indicó que su esposo no está implicado actualmente con el aplicativo. “No lo tiene instalado. (Lo tenía instalado) hace años”, indicó a través de una conversación en WhatsApp con el equipo de producción de “Magaly TV La Firme”.

Si bien la periodista deportiva no está segura de que su pareja haya cerrado sesión en la app, tiene pruebas de que ya no la tiene instalada. “Eso lo tenía antes de conocerme. Luego lo eliminó en mi cara. Quizás no hizo log out, pero me consta que no lo tiene instalado”, explicó la periodista, quien luego agradeció la preocupación por su vida amorosa.

¿QUIÉN ES JUAN FRANCISCO PARDO?

Juan Francisco Pardo, el esposo de Alexandra Hörler, es un odontólogo peruano de 41 años con una destacada trayectoria. Como miembro activo de la Asociación de Periodoncia y Osteointegración del Perú, y docente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ha logrado un equilibrio entre el ámbito académico y la práctica clínica, participando además en eventos de relevancia internacional.

En cuanto a su vida personal, el dentista, que en sus tiempos libres disfruta de viajar y practicar surf, es padre de dos niños y mantiene un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa con su esposa, quien también maneja el mismo nivel de privacidad.

A pesar de la reserva de su vida íntima, se conocen algunos detalles sobre cómo se conocieron Pardo y Hörler. La historia de amor entre la pareja inició de manera casual en una playa al sur de Lima, donde Pardo desconocía de la fama de la conductora. En una entrevista, el odontólogo recordó con humor que su desconocimiento sobre el mundo de la televisión lo llevó a buscar a Hörler en Instagram al día siguiente de descubrir su popularidad, con el fin de conocer más sobre la mujer que lo había cautivado. Este hecho refleja la espontaneidad y autenticidad con la que se desarrolló su relación.

¿CUANDO SE CASARON ALEXANDRA HÖRLER Y JUAN FRANCISCO PARDO?

Alexandra Hörler sorprendió a sus seguidores al anunciar su matrimonio con Juan Francisco Pardo en 2021. La periodista, que siempre ha sido muy reservada con su vida privada, decidió compartir este momento tan especial con sus fans, abriendo las puertas de su vida personal y presentando al hombre que la acompañaría en esta nueva etapa.

En una publicación en redes sociales, Alexandra Hörler compartió que la base de su relación con Juan Francisco Pardo era la autenticidad y la aceptación incondicional. Según Hörler, Pardo la fortalecía al permitirle compartir sus vulnerabilidades, creando así un vínculo basado en el entendimiento mutuo y el apoyo constante desde el inicio de su relación, según informa Infobae Perú.