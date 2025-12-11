La serie retoma la historia tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, con la llegada de Fernanda del Carpio, quien se casará con Aureliano Segundo, hijo de Arcadio, y le dará a Úrsula uno de sus primeros descendientes. | Foto: Archivo GEC
La serie retoma la historia tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia, con la llegada de Fernanda del Carpio, quien se casará con Aureliano Segundo, hijo de Arcadio, y le dará a Úrsula uno de sus primeros descendientes. | Foto: Archivo GEC
Netflix: Segunda parte de ‘Cien Años de Soledad’ llegará en agosto de 2026
La segunda y última entrega de la serie , basada en la aclamada novela de , llegará a el próximo agosto, según ha anunciado la plataforma de ‘streaming’.

Esta segunda parte de la serie se hará “con el mismo rigor, ambición y respeto por la novela”, señala el gigante del entretenimiento en una nota.

CONOCE MÁS: Ejecutivo de Netflix esperaba oferta de Paramount por Warner Bros, pero confía en acuerdo

La serie ha sido reconocida por público y crítica, estará dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno y será filmada íntegramente en Colombia “con el apoyo y la complicidad” de la familia García Márquez.

La serie retoma la historia tras el armisticio y la firma del tratado de Neerlandia y la llegada al pueblo de Fernanda del Carpio, que se casará con Aureliano Segundo, uno de los gemelos indomables del bastardo Arcadio, y le da a Úrsula Iguarán uno sus primeros descendientes.

MÁS INFORMACIÓN: “Cien años de soledad”: ¿Cumple Netflix con honrar el legado de Gabriel García Márquez? Aquí te lo contamos

Mientras, José Arcadio Segundo, el otro gemelo, hará posible los sueños del patriarca al comunicar a Macondo con el mundo.

“La llegada del tren abrirá las puertas a la compañía bananera que, sin preverlo, desatará las fuerzas que precipitarán la ruina del pueblo, cumpliéndose la maldición de Úrsula Iguarán -añade la nota- porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”.

