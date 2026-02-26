Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Adrián Villar, señalado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, tras su detención el 26 de febrero de 2026. (Violeta Ayasta/@photo.gec)
Adrián Villar, señalado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, tras su detención el 26 de febrero de 2026. (Violeta Ayasta/@photo.gec)
Por Redacción EC

El abogado de Adrián Villar, Jefferson Moreno, anunció su renuncia a la defensa del señalado como el responsable de la muerte de la deportista Lizeth Marzano, horas antes de realizarse la reconstrucción del accidente.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.