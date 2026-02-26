El abogado de Adrián Villar, Jefferson Moreno, anunció su renuncia a la defensa del señalado como el responsable de la muerte de la deportista Lizeth Marzano, horas antes de realizarse la reconstrucción del accidente.

“En este acto cumplimos con informar nuestra decisión de renunciar a la defensa técnida del investigado. Las razones de ello, nos las reservamos como parte del secreto profesional”, señala un documento firmado por la defensa.

Sin embargo, también se aclaró que el letrado participará de las diligencias correspondientes a los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de febrero “a efectos de cumplir con nuestra responsabilidad y deber ético de evitar cualquier estado de indefensión”.

