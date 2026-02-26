Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

San Isidro: cierran calle para reconstrucción del atropello de Lizeth Marzano. (Foto: Captura/Latina Noticias)
Por Redacción EC

La cuadra 7 de la avenida Camino Real y la cuadra 3 de Ernesto Plascencia permanecen cerradas al tránsito vehicular en el distrito de San Isidro, como parte de la reconstrucción del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano.

