La cuadra 7 de la avenida Camino Real y la cuadra 3 de Ernesto Plascencia permanecen cerradas al tránsito vehicular en el distrito de San Isidro, como parte de la reconstrucción del atropello que causó la muerte de Lizeth Marzano.

La diligencia fiscal ha sido programada para las 11:00 p. m. y estará a cargo del Ministerio Público. El objetivo es establecer la trayectoria del vehículo involucrado y precisar las circunstancias en las que se produjo el impacto registrado el pasado 17 de febrero.

Según la investigación, el automóvil era conducido por Adrián Alonso Villar Chirinos (21), quien cumple 72 horas de detención preliminar. Es investigado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito.

El caso también alcanza a Marisel Linares, quien ha sido incluida en la investigación por presunto encubrimiento personal y deberá rendir su declaración el próximo 3 de marzo.

De manera paralela, colectivos ciudadanos convocaron a un plantón a las 9:00 p. m. en las inmediaciones del lugar del accidente para exigir justicia por la muerte de la deportista y expresar su rechazo ante presuntas irregularidades en el manejo del caso.