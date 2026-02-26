Resumen

El joven de 21 años fue arrestado la madrugada de este jueves, en medio de la controversia por su fuga y la falta de asistencia a Lizeth Marzano, a quien atropelló | Foto: GEC
Por Redacción EC

Este jueves, el Ministerio Público formalizó el inicio de peritajes clave en la investigación contra Adrián Villar Chirinos (21), señalado como el responsable del atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrido el pasado 17 de febrero en la avenida Camino Real, en San Isidro.

