Este jueves, el Ministerio Público formalizó el inicio de peritajes clave en la investigación contra Adrián Villar Chirinos (21), señalado como el responsable del atropello y muerte de la deportista Lizeth Marzano, ocurrido el pasado 17 de febrero en la avenida Camino Real, en San Isidro.

La fiscal provincial Yanet Roller Rodríguez, de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro - Lince, dispuso la lectura y extracción de información del teléfono celular personal de Villar.

Así, la diligencia, que se realizó hoy a las 2:30 p. m. en la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) en La Victoria, tuvo como objetivo analizar registros de llamadas y mensajes que permitan esclarecer la conducta del joven antes, durante y después del siniestro.

“Previa autorización del detenido, se lleve a cabo la lectura de su celular personal a fin de visualizar en el mismo minuto, antes, durante y después del accidente de tránsito, y poder esclarecer los hechos materia de investigación”, se lee en el documento fiscal.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo preliminarmente a Adrián Villar en el marco de la investigación abierta en su contra por el atropello y muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano Noguera, el pasado 17 de febrero en la zona de El Golf, distrito de San Isidro.

Ministerio Público solicitó las grabaciones de seguridad de Tanta

Como parte de la estrategia para determinar si hubo agravantes, la Fiscalía también ordenó para este viernes a las 8:30 a. m. la visualización de las cámaras de seguridad del restaurante Tanta, en Miraflores.

En dicho local, Villar habría cenado junto a su expareja, la influencer Francesca Montenegro, horas antes del suceso. El análisis busca confirmar o descartar la ingesta de bebidas alcohólicas.

El despacho fiscal ha citado al brigadier PNP Cortés Romualdo Roberto, de la comisaría de Orrantia, quien acudió a la vivienda de Villar tras el incidente en San Isidro y no procedió con su arresto a pesar de la flagrancia.

Las palabras de Francesca Montenegro resuenan con fuerza: 'Se debe hacer lo correcto'. La muerte de Lizeth Marzano ha desatado una tormenta de emociones y reivindicaciones, mientras se cuestiona la respuesta de las autoridades.

Detienen a Adrián Villar: ¿Por qué delitos es investigado?

Por otro lado, en un operativo desplegado durante la madrugada de este jueves, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutaron la detención preliminar de Adrián, principal sospechoso en la muerte de Marzano.

La medida judicial se adoptó tras la difusión de nuevas imágenes de cámaras de seguridad. En los videos, emitidos por “Magaly TV, la Firme”, Villar aparece horas después del accidente, acompañado por su padre y Marisel Linares, pareja de este último, lo que fue interpretado como un intento de evadir la justicia.

Villar Chirinos es investigado por homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Cabe precisar que sobre el investigado ya pesaba una orden de impedimento de salida del país por nueve meses, dictada el 23 de febrero.

Mientras Villar permanece bajo custodia en la Divpiat, el cronograma fiscal establece que el sábado 27 de febrero se recibirán las declaraciones oficiales de los familiares de la víctima.

