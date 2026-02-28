Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La influencer Francesca Montenegro acudió a declarar ante la Divpiat por el accidente que protagonizó Adrián Villar y que le costó la vida a Lizeth Marzano. (Foto: Andina)
La influencer Francesca Montenegro acudió a declarar ante la Divpiat por el accidente que protagonizó Adrián Villar y que le costó la vida a Lizeth Marzano. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La influencer Francesca Montenegro acudió a declarar este sábado 28 de febrero en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), tras la detención de Adrián Villar por el atropello y posterior muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.