La influencer Francesca Montenegro acudió a declarar este sábado 28 de febrero en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat), tras la detención de Adrián Villar por el atropello y posterior muerte de la deportista nacional Lizeth Marzano.

La expareja de Villar Chirinos acudió a las instalaciones de dicha división policial acompañada de sus padres y su abogado, en medio de la atención de la prensa.

A su salida, el padre de la influencer, Juan Montenegro, aseguró a los periodistas que están colaborando con la justicia y que en su declaración se ha priorizado “la verdad”.

“Lo que uno ha podido ver y escuchar es la verdad. La verdad es lo que le hemos dicho a los señores del Ministerio Público”, dijo el progenitor de Francesca Montenegro.

LEE MÁS: Marisel Linares reaparece en público tras detención de Adrián Villar

La declaración de la influencer se produce días después de que, al conocerse los videos de seguridad en un parque de San Isidro horas después de accidente, declarara que le exigió a Adrián Villar que se entregara a la justicia peruana.

La influencer Francesca Montenegro acudió a declarar acompañada de sus padres y su abogado. (Foto: Andina)

“Desde el primer momento en que me entero de esta situación, en la cual yo no estuve, lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien con quien compartía mucho tiempo de mi vida juntos, que se entregue a la justicia porque era lo correcto”, dijo en aquella ocasión.

Admitió responsabilidad

Un audio difundido en el programa de Magaly Medina expuso una conversación telefónica entre Rubén Villar, padre de Adrián Villar, y el entorno de la familia de Lizeth Marzano, quien murió el pasado 17 de febrero tras ser atropellada en San Isidro.

Imágenes muestran policías llegando al edificio de Francheska Montenegro, novia de Adrián Villar, horas después del fatal atropello a la deportista Lizeth Marzano en San Isidro. Se cuestiona posible implicación policial, manejo del caso y respuesta de la comisaría y centro de monitoreo municipal ante el accidente captado en cámaras.

La comunicación se produjo dos días después del accidente, alrededor de las 11:02 p.m., cuando estaba por vencer el plazo de flagrancia. Horas antes, el joven de 21 años se había presentado de manera virtual ante las autoridades.

En el audio, Rubén Villar expresa su intención de comunicarse directamente con Gino Marzano, familiar de la víctima, y reconoce que su hijo era quien conducía el vehículo involucrado en el atropello de la deportista.

“Quería comunicarme con Gino Marzano. Entiendo perfectamente cómo se debe encontrar. Lo que quería que sepas es que, evidentemente, yo me siento muy mal con todo esto, ya que, lamentablemente, mi hijo es el que ha causado ese accidente; o sea, él era el que estaba manejando. Mi hijo ya se puso a derecho y él va a asumir”, se le escucha decir.

Más adelante, el padre calificó lo ocurrido como “un error” y aseguró que su hijo no supo reaccionar tras el accidente. “Mi hijo tiene 21 años, es un buen muchacho, en verdad. Cometió un delito, un error, se equivocó. No supo actuar en el momento. No sé ni qué decirle ni a ti, ni a él. Me siento terrible, mal. […] Eso era lo que yo quería decirle a Gino, a su familia. Yo, como papá, por eso quería hablar con él. Disculparme, porque igual es mi hijo”, agregó.

Hubo gran expectativa en la prensa por la declaración de la influencer Francesca Montenegro. (Foto: Andina)

Se quedó sin abogado

El abogado de Adrián Villar, Jefferson Moreno, anunció su renuncia a la defensa del señalado como el responsable de la muerte de la deportista Lizeth Marzano, horas antes de realizarse la reconstrucción del accidente.

“En este acto cumplimos con informar nuestra decisión de renunciar a la defensa técnica del investigado. Las razones de ello, nos las reservamos como parte del secreto profesional”, señala un documento firmado por la defensa.

VIDEO RECOMENDADO