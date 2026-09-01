Un grupo de colectiveros informales realizó este martes un nuevo plantón en la cuadra 1 de la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima, en rechazo al plan piloto implementado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para que los buses del Corredor Azul operen por un carril bidireccional.

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Los transportistas llegaron con pancartas y afiches e invadieron la pista a la altura de la Embajada de Venezuela, lo que impidió temporalmente el libre tránsito de los buses del servicio.

La protesta generó congestión tanto en el carril bidireccional destinado al Corredor Azul como en el carril utilizado por el tránsito convencional. Debido a la interrupción, los conductores tuvieron que tomar vías alternas para continuar sus recorridos.

En los mensajes colocados en sus pancartas, los colectiveros expresaron su rechazo al carril bidireccional y señalaron que la medida provoca demoras de hasta una hora en recorridos que, según indicaron, anteriormente realizaban en aproximadamente 10 minutos.

🚫 Tu viveza retrasa a todos.



Invadir el carril exclusivo de los corredores no te hará llegar más rápido: afecta el recorrido del transporte público y perjudica a miles de usuarios. 🚌

👉 Respeta las vías exclusivas y contribuye a una movilidad más ordenada. pic.twitter.com/fYL3dnLXab — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 31, 2026

Manifestantes marcharon hacia el Centro de Lima

Tras la intervención de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), los manifestantes comenzaron a marchar por la avenida Arequipa e ingresaron al baipás con dirección al Centro de Lima.

Esta no es la primera protesta de los colectiveros informales contra el carril bidireccional implementado en esta parte de Lima Metropolitana.

Hace una semana, los transportistas marcharon por la avenida Arequipa para exigir el retiro de la medida. Asimismo, el sábado 22 de agosto, fecha en que comenzó el plan piloto, un grupo de colectiveros invadió la vía pública y protagonizó un enfrentamiento con agentes policiales.

¿Dónde funciona el carril bidireccional?

El plan piloto del carril bidireccional del Corredor Azul funciona actualmente en un tramo de la avenida Arequipa, comprendido entre la avenida 9 de Diciembre y el jirón Emilio Fernández.

La medida contempla ampliar progresivamente el recorrido del carril bidireccional hasta completar la avenida Arequipa.