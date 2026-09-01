Corredor Azul: colectiveros en avenida Arequipa bloquean vía. FOTO: RPP YouTube
Corredor Azul: colectiveros en avenida Arequipa bloquean vía. FOTO: RPP YouTube
Por Redacción EC

Un grupo de colectiveros informales realizó este martes un nuevo plantón en la cuadra 1 de la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima, en rechazo al plan piloto implementado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) para que los buses del Corredor Azul operen por un carril bidireccional.

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