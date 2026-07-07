La segunda vuelta presidencial se llevó a cabo el pasado 7 de junio y convocó a más de 27 millones de peruanos para definir quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos años. Así, tras concluir el proceso electoral y luego de que el Jurado Nacional de Elecciones proclamara oficialmente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, como presidenta electa, el nivel de ausentismo electoral se redujo del 28 % registrado en 2021 al 24 % en 2026. En ese contexto, el JNE recordó a los electores y a los miembros de mesa que no cumplieron con acudir a votar o desempeñar sus funciones que deben cancelar la multa correspondiente, a fin de evitar restricciones y trámites administrativos pendientes. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO VERIFICAR SI MANTIENES MULTAS ELECTORALES?

Cerca de 27 millones de peruanos estuvieron habilitados para sufragar en la primera y segunda vuelta electoral; sin embargo, muchos de ellos optaron por no acudir a sus centros de votaciones o incumplieron sus funciones como miembros de mesa. De acuerdo con el reglamento, quienes cometieron ambas faltas deben saber que son acumulativos, lo que implica a que el monto sea aun mayor. De esta manera, contar con una multa electoral pendiente puede tener una serie de consecuencias negativas, como impedir renovar el DNI, obtener el pasaporte o efectuar gestiones notariales, judiciales, administrativas y de estado civil.

Así, a pesar de que hasta el momento el Jurado Nacional de Elecciones no ha establecido una fecha oficial para el pago de la multa electoral correspondiente al segundo balotaje de las Elecciones Generales 2026, exhortó a la ciudadanía a consultar con frecuencia el estado de sus sanciones con solo DNI a través de la plataforma habilitada (LINK) y regularizar cualquier deuda pendiente de manera virtual o presencial, así como solicitar una dispensa en caso corresponda. Por ello, el JNE recomendó a la población a mantenerse informado mediante sus canales oficiales para evitar inconvenientes, conforme comparte Infobae.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR UNA DISPENSA ANTE EL JNE?

De acuerdo con la plataforma del Gobierno, quienes no votaron o incumplieron su función como miembros de mesa en estas Elecciones Generales 2026 pueden solicitar la exoneración de la multa electoral mediante un trámite virtual en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (LINK) o, de forma excepcional, en sus oficinas a nivel nacional. De esta manera, el procedimiento consiste en presentar una dispensa o justificación desde el día siguiente de los comicios, adjuntando los documentos que acrediten la ausencia y, de ser el caso, pagar una tasa de S/25 90 (código 01465). A continuación te presentamos los requisitos para tramitar una justificación o dispensa: