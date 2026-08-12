Por Redacción EC

Aunque hayan transcurrido varias décadas desde que una persona terminó su etapa escolar, todavía es posible acreditar oficialmente esos años de formación mediante un documento reconocido por el Ministerio de Educación (Minedu). Este certificado permite reunir y respaldar información relacionada con el desempeño académico del estudiante durante su paso por el colegio. El documento registra los aprendizajes alcanzados y las calificaciones obtenidas en los distintos grados cursados, por lo que puede convertirse en un requisito importante para diversos trámites. Además, su presentación puede ser solicitada al momento de postular a universidades, institutos u otras instituciones de educación superior. La obtención de este certificado no requiere enfrentarse a un proceso complicado, ya que existen mecanismos establecidos para solicitarlo. De acuerdo con las alternativas habilitadas, los interesados pueden gestionar el documento a través de dos modalidades, dependiendo de su situación y de la información que necesiten acreditar.