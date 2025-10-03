La fase escolar de estudios de hace más de 30 años puede figurar plasmada en un certificado oficial de fácil obtención gracias al Ministerio de Educación (Minedu). A través de este documento, el ciudadano puede avalar y sustentar los logros de aprendizaje, y calificaciones de las actas de cada grado, así como adjuntar la constancia para acceder a instituciones de educación superior que te pueden permitir sobresalir profesionalmente si llegas a solicitarlo de hasta 2 formas habilitadas.

ESTOS PASOS TE AYUDARÁN A OBTENER UN CERTIFICADO DE ESTUDIOS VÍA EL MINEDU

El organismo estatal que vela por la educación del Perú continúa promoviendo y poniendo a disposición del público en general, una plataforma online para tramitar la emisión del certificado oficial de estudios.

Cabe destacar, que cualquier ciudadano puede realizar la gestión y la solicitud para obtener una constancia de estudios cursados a partir del año 1986.

En el caso puntual de requerir un certificado de trayectoria educativa hasta 1985, la persona interesada deberá dirigirse a mesa de partes del Minedu ubicada en la Calle Del Comercio 193 - San Borja en el horario de lunes a viernes de 8.30 a.m. a 5 de la tarde.

La plataforma será utilizada correctamente para tramitar la obtención del certificado oficial de estudios, ingresando a Constancia Educativa - Minedu, y pulsando la opción “Solicitar Certificado de Estudio”.

Posteriormente, aparecerán los datos que deben ser completados para avanzar con la solicitud tales como información personal, educativa, y escolar.

Solo los colegios que tienen activa la opción de recibir solicitudes virtuales, responderán y se comunicarán con cada usuario solicitante para confirmar la recepción y la entrega del certificado oficial de estudios.

ESTAS SON LAS CONSIDERACIONES QUE DEBES TENER EN CUENTA CON RESPECTO A LA EMISIÓN DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS

El Minedu ha establecido ciertos parámetros y consideraciones para que la persona solicitante pueda realizar el trámite de manera correcta.

Al ingresar a la plataforma, y previo a la realización de la gestión para emitir el certificado oficial de estudios, figurará un anuncio con detalles que sirven como orientación al usuario.

La información ofrecida destaca que la plataforma online solo sirve para solicitar el documento, y el proceso de entrega estará a cargo al 100% y dependerá del colegio.

Asimismo, es importante precisar que si el colegio se encuentra cerrado, la persona interesada deberá acudir a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) para solicitar el certificado oficial de estudios, y además se recomienda tomar nota del código virtual obtenido luego de efectuar el trámite online.

Como parte de las opciones, también el usuario podrá verificar la constancia solicitada, y anularla si así lo requiere.