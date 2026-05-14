Una alimentación equilibrada se basa en la diversidad de alimentos que aporten las vitaminas y nutrientes esenciales para mantener nuestra salud en buen estado, favoreciendo la energía y el bienestar necesarios para enfrentar las actividades diarias. En ese contexto, investigaciones difundidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han evaluado distintos alimentos en función de su densidad nutricional, identificando a uno de ellos como el más destacado dentro de un ranking de los considerados más saludables. Este reconocimiento responde a la amplia variedad de propiedades beneficiosas que ofrece para el cuerpo humano. Han pasado más de diez años desde que dicha institución difundió un estudio en el que se analizaba la calidad nutricional de distintas frutas y verduras bajo un enfoque centrado en la densidad de nutrientes. Aquel análisis permitió ordenar diversos alimentos según su aporte real al organismo, destacando las propiedades de un vegetal específico que sobresale por su alto valor nutritivo dentro de este tipo de clasificaciones.

¿Cuál es la verdura más saludable? Expertos de los CDC revelan la respuesta

Con una puntuación perfecta de 100 sobre 100, el berro encabeza el ranking elaborado en función de la densidad nutricional, un criterio que mide la cantidad de vitaminas, minerales, proteínas y fibra que aporta un alimento en relación con su valor calórico.

Este vegetal destaca por su elevada concentración de nutrientes esenciales, entre los que sobresalen el hierro, el calcio y diversos compuestos antioxidantes, lo que lo convierte en uno de los alimentos mejor valorados dentro de este tipo de evaluaciones nutricionales.

Según reportes de medios especializados, esta verdura pertenece a la misma familia botánica que alimentos como la col rizada, el brócoli, la col china, la rúcula y las coles de Bruselas, conocidos por su alto valor nutricional.

Su consumo habitual se asocia con diversos beneficios para la salud, ya que contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico, favorece el proceso digestivo y ayuda a disminuir el estrés oxidativo, un factor vinculado al desarrollo de enfermedades crónicas.

Cuáles son los principales beneficios del berro

-Control y prevención de diabetes gracias a buenas cantidades de fibra que equilibran los niveles de glucosa en sangre.

-Fortalecimiento de huesos gracias a aporte de vitamina K y calcio.

-Prevención del cáncer gracias a aporte de flavonoides, isotiocianatos y glucosinolatos como compuestos bioactivos que combaten los radicales libres.

-Prevención del envejecimiento prematuro gracias a una vitamina C cuya importancia radica en la producción y absorción de colágeno.

-Fortalecimiento del sistema inmunológico gracias a tanto la vitamina C como la A y flavonoides cuyos componentes brindan acción antioxidante y antiinflamatoria.

¿Cuál es la fruta más saludable del planeta? Expertos revelan la respuesta

Originario del continente asiático y perteneciente a la familia de las actinidiáceas, el Kiwi es reconocido por su elevado contenido de vitamina C, incluso superior al de algunos cítricos ampliamente consumidos como la naranja. Diversos especialistas en nutrición destacan que esta fruta tiene antecedentes de cultivo que se remontan a antiguos territorios de China, donde crecía de manera natural antes de expandirse a otros mercados del mundo.

Además de su característico aspecto ovalado y su cáscara cubierta de pequeñas fibras, el kiwi sobresale por sus propiedades antioxidantes y su aporte de nutrientes beneficiosos para el organismo. Entre las variedades más conocidas figuran Kaquiara II y MG-6, cuyos periodos de cosecha permiten su presencia en distintos momentos del año.

Mientras algunas producciones alcanzan su maduración durante la temporada de invierno y permanecen disponibles hasta mayo, otras variedades importadas desde Nueva Zelanda suelen comercializarse entre finales de mayo y comienzos de noviembre.

En términos nutricionales, el Kiwi destaca por su aporte de fibra insoluble, componente que favorece el funcionamiento digestivo y contribuye al equilibrio del organismo. Además, contiene una presencia moderada de azúcares naturales, lo que le permite aportar energía de manera equilibrada dentro de una alimentación saludable.

Especialistas en nutrición señalan también que el consumo de una pieza mediana puede cubrir gran parte de los requerimientos diarios de vitamina C, nutriente fundamental para fortalecer el sistema inmunológico y mantener el adecuado funcionamiento celular.