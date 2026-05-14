Por Redacción EC

Una alimentación equilibrada se basa en la diversidad de alimentos que aporten las vitaminas y nutrientes esenciales para mantener nuestra salud en buen estado, favoreciendo la energía y el bienestar necesarios para enfrentar las actividades diarias. En ese contexto, investigaciones difundidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) han evaluado distintos alimentos en función de su densidad nutricional, identificando a uno de ellos como el más destacado dentro de un ranking de los considerados más saludables. Este reconocimiento responde a la amplia variedad de propiedades beneficiosas que ofrece para el cuerpo humano. Han pasado más de diez años desde que dicha institución difundió un estudio en el que se analizaba la calidad nutricional de distintas frutas y verduras bajo un enfoque centrado en la densidad de nutrientes. Aquel análisis permitió ordenar diversos alimentos según su aporte real al organismo, destacando las propiedades de un vegetal específico que sobresale por su alto valor nutritivo dentro de este tipo de clasificaciones.