Por Redacción EC

Por lo general, las vitaminas son las encargadas de producir que nuestro cuerpo funcione de manera correcta al consumirlas, aunque tendría que depender sobre todo de cómo es nuestra dieta diaria y de qué grupo de macronutrientes se compone nuestra alimentación. De hecho, ante una mala nutrición, el cambio de clima juega un papel fundamental, ya que muchas personas suelen padecer enfermedades respiratorias que, en algunos casos, requieren hospitalización. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la estación de otoño estará caracterizada por un clima cálido, principalmente en las zonas cercanas al litoral peruano. Frente a esta situación, un experto en nutrición explicó cuáles son los alimentos que aportan diversos beneficios al organismo y fortalecen el sistema inmunológico. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.