Por lo general, las vitaminas son las encargadas de producir que nuestro cuerpo funcione de manera correcta al consumirlas, aunque tendría que depender sobre todo de cómo es nuestra dieta diaria y de qué grupo de macronutrientes se compone nuestra alimentación. De hecho, ante una mala nutrición, el cambio de clima juega un papel fundamental, ya que muchas personas suelen padecer enfermedades respiratorias que, en algunos casos, requieren hospitalización. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que la estación de otoño estará caracterizada por un clima cálido, principalmente en las zonas cercanas al litoral peruano. Frente a esta situación, un experto en nutrición explicó cuáles son los alimentos que aportan diversos beneficios al organismo y fortalecen el sistema inmunológico. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ ALIMENTOS AFECTAN EL SISTEMA INMUNOLÓGICO EN EL CUERPO HUMANO?

A pesar de que el Perú atraviesa una temporada de otoño, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú anunció que en varias partes de la costa nacional experimentarán un clima más cálido de lo habitual, lo que podría provocar que muchas personas padezcan enfermedades respiratorias, siendo los más afectados los niños, adultos mayores y personas con comorbilidades. Es así que, el coordinador académico de la carrera de Nutrición y Dietética del Instituto Carrión, Aitor Bengoa Domínguez, explicó que, con la llegada del frío o las bajas temperaturas, muchas personas reducen el consumo de frutas y verduras, reemplazándolas por productos ultraprocesados que afectan principalmente la salud.

Asimismo, la falta de actividad física y poca exposición al sol son otro de los factores que perjudican al ser humano. Sin embargo, el especialista en salud recomendó incorporar en la alimentación diaria frutas como el camu camu, la naranja, la mandarina y el aguaymanto, así como frutos secos y semillas, debido a su alto valor nutricional. Además, resaltó la importancia de ingerir comidas o bebidas calientes, como caldos, sopas o emolientes, ya que contribuyen a los días más fríos, conforme comparte Infobae. “Pequeños cambios en la dieta pueden marcar una gran diferencia en la respuesta del organismo frente a las enfermedades estacionales”, sostuvo Aitor Bengoa.

¿CUÁL ES LA MEJOR HORA PARA TOMAR LA VITAMINA B12, SEGÚN ESPECIALISTAS?

A pesar de que no exista una hora “ideal” para consumir la vitamina B12, según la Unión Vegetariana Española (UVE) recomienda, en primer lugar, obtenerla mediante suplementos, en lugar de a través de lácteos, huevos o alimentos fortificados. Esto se debe a que dichos alimentos no siempre cubren las necesidades diarias cuando se consumen en cantidades habituales.

Por consiguiente, esta entidad sugiere principalmente tomar estos nutrientes en ayunas, ya que tiene como finalidad aprovechar su máxima absorción, pero tampoco habría ningún problema si se consume durante el día junto a las comidas. Asimismo, sí advierten a las personas consultar primero con un médico especializado para que pueda realizar un diagnóstico personalizado y entregue todas las necesidades de cada paciente.

En cuanto al consumo de vitamina B12, se recomienda que hombres y mujeres a partir de los 14 años ingieran diariamente 2,4 microgramos (mcg). En el caso de las mujeres embarazadas, la dosis sugerida es de 2,6 mcg al día, y durante la lactancia, de 2,8 mcg. El nivel máximo de ingesta tolerable (UL, por sus siglas en inglés) corresponde a la cantidad máxima diaria que probablemente no cause efectos adversos en la mayoría de las personas.