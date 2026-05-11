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BTS cierra presentaciones en México e integrantes anuncian su deseo de volver en 2027. (Foto: Captura de video / X: @ALittleBraver92)
BTS cierra presentaciones en México e integrantes anuncian su deseo de volver en 2027. (Foto: Captura de video / X: @ALittleBraver92)
Por Redacción EC

El furor por BTS en México sigue creciendo. Luego de cerrar con éxito tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira “Arirang World Tour”, con un último show el domingo 10 de mayo, Suga sorprendió al público al revelar que la agrupación podría regresar al país en 2027 y presentarse en un estadio de mayor capacidad, lo que apuntaría al Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

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