El furor por BTS en México sigue creciendo. Luego de cerrar con éxito tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su gira “Arirang World Tour”, con un último show el domingo 10 de mayo, Suga sorprendió al público al revelar que la agrupación podría regresar al país en 2027 y presentarse en un estadio de mayor capacidad, lo que apuntaría al Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Durante uno de los mensajes finales del concierto, Suga dejo ver que la agrupación sabía que había fans fuera del recinto sin boletos. “Tengo entendido que así como llenaron este estadio, tenemos muchas personas afuera”, dijo.

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Además, el artista lanzó una frase que emocionó a sus seguidores mexicanos: “Por casualidad, ¿hay algún estadio aún más grande aquí en México? Entonces, la próxima vez que vengamos, ¡tenemos que presentarnos en ese lugar!”, comentó el rapero ante miles de fans.

La declaración ocurrió tras las tres fechas agotadas de BTS en el Estadio GNP Seguros, donde el grupo reunió a más de 180 mil personas entre el 7 y el 10 de mayo. La alta demanda dejó fuera a miles de seguidores y generó largas filas virtuales durante la venta de entradas, consolidando nuevamente a México como uno de los mercados más importantes para el K-pop en Latinoamérica.

La noticia toma aún más fuerza luego de la visita de la agrupación a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, quien de igual forma aseguró que los idols regresarían a México en el 2027. “Tienen las puertas abiertas para presentarse en el lugar que elijan”, dijo la mandataria.

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Aunque el grupo no confirmó oficialmente una fecha ni un recinto específico, medios y fanáticos comenzaron a señalar al Estadio Azteca, actualmente denominado Estadio Banorte, como la opción más viable para recibir a la banda en 2027 debido a su capacidad superior a las 80 mil personas.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum (3-d), reacciona junto a los integrantes del grupo surcoreano de K-pop BTS este miércoles, durante una visita al Palacio Nacional de Ciudad de México (México). ( Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez) / Sáshenka Gutiérrez

La gira “Arirang World Tour” representa el regreso oficial de BTS a los escenarios tras concluir su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. En Perú, la banda de K-pop se presentará los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.