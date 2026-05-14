El grupo surcoreano BTS fue confirmada como una de las estrellas principales del show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en lo que marcará un hecho histórico para el torneo de fútbol más importante del planeta, que presentará, por primera vez, un espectáculo en el half time, al estilo Super Bowl.

El espectáculo se realizará el próximo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, donde miles de asistentes se reunirán para disfrutar de la final y del show musical anunciado.

La FIFA, junto a la organización Global Citizen, se encargó de dar a conocer la noticia a través de un video publicado en redes sociales. En las imágenes aparece Chris Martin conversando con personajes de Plaza Sésamo mientras confirma la participación de BTS, además de revelar que el espectáculo estará inspirado en el formato del Super Bowl.

BTS se presentará en el primer medio tiempo de la historia en el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Captura de video de Instagram / @coldplay)

Junto a BTS también estarán las artistas Shakira y Madonna, quienes encabezarán el primer show de medio tiempo en los 97 años de historia de los mundiales de fútbol. La FIFA adelantó que la pausa del partido será más extensa de lo habitual para permitir el desarrollo completo del espectáculo musical.

Según se informó , la producción artística estará a cargo de Chris Martin y Global Citizen, organización que busca recaudar fondos para programas educativos infantiles mediante el Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA. Parte de los ingresos generados durante el Mundial será destinada a esta iniciativa internacional.

La final del Mundial de fútbol 2026 se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y será el cierre de una edición histórica organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Además, será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y un total de 104 partidos, ampliando el formato tradicional del torneo.

BTS se prepara para su histórica visita al Perú como parte de su gira internacional “The Arirang Tour”. (Foto: Kim Hong-Ji / POOL / AFP) / KIM HONG-JI

En paralelo a este esperado espectáculo mundialista, BTS también se prepara para su histórica visita al Perú como parte de su gira internacional “The Arirang Tour”. El grupo surcoreano ofrecerá tres conciertos programados para los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos de Lima.

La llegada de BTS a Lima ha generado enorme expectativa entre el ARMY peruano, especialmente porque las entradas para varias fechas de su gira mundial se agotaron rápidamente. Los conciertos en el Estadio San Marcos forman parte de una ambiciosa gira que incluye presentaciones en Colombia, Chile, Argentina y Brasil.