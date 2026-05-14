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BTS se presentará en el primer medio tiempo de la historia en el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: AFP)
BTS se presentará en el primer medio tiempo de la historia en el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

El grupo surcoreano BTS fue confirmada como una de las estrellas principales del show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en lo que marcará un hecho histórico para el torneo de fútbol más importante del planeta, que presentará, por primera vez, un espectáculo en el half time, al estilo Super Bowl.

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