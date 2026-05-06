El Grupo Credicorp avanza en su intención por posicionarse en Estados Unidos y confirmó que la Superitendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) le dio la autorización para adquirir un banco en Estados Unidos.

A través de un hecho de importancia, la empresa informó que la entidad regulatoria

notificó a su subsidiaria Banco de Crédito del Perú (BCP) el otorgamiento de la autorización para adquirir el 100% de las acciones de Helm Bank USA (Helm Bank).

La institución detalló que la operación se hará a través de dos empresas subsidiarias: Orange Perú Holding S.A. y Orange Financial Holding Inc., las cuales se constituyeron exclusivamente para realizar la adquisición y tenencia de las acciones de Helm Bank.

Con la autorización, Credicorp todavía debe conseguir las aprobaciones regulatorias en los Estados Unidos, tanto de la Florida Office of Financial Regulation (OFR) como de la Federal Reserve System (FED); adempas de realizar el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales.

La intención

La intención por adquirir Helm Bank se dio a conocer desde diciembre del año pasado cuando el holding anunció que BCP suscribió un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Helm Bank USA por US$180 millones.

Al 30 de septiembre del 2025 Helm Bank, community bank autorizado a operar en el estado de Florida (Estados Unidos), contaba con US$1.141,8 millones en activos y US$ 106,8 millones de patrimonio neto. La entidad se fundó en 1989 y es un community bank.

Aquella fecha, el CEO de Credicorp, Gianfranco Ferrari indicó que “esta adquisición les permite profundizar su capacidad para servir a los latinoamericanos, cuyas vidas financieras transitan tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos”.