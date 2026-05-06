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La economía peruana habría alcanzado tres trimestres consecutivos creciendo a un ritmo de 4%, según estimaciones del BCP. (Fuente: Andina)
La economía peruana habría alcanzado tres trimestres consecutivos creciendo a un ritmo de 4%, según estimaciones del BCP. (Fuente: Andina)
Por Redacción Economía

El Grupo Credicorp avanza en su intención por posicionarse en Estados Unidos y confirmó que la Superitendencia de Banca, Seguro y AFP (SBS) le dio la autorización para adquirir un banco en Estados Unidos.

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