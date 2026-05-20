El Banco de Ideas Credicorp, think tank del holding financiero, presentó el Termómetro del Talento, una iniciativa que analiza las tendencias que están marcando las decisiones del talento joven y su vínculo con el desarrollo del país. En esta primera edición, se observó que el 89% de egresados y el 68% de estudiantes ya se encuentran trabajando, reflejando un entorno de alta inserción laboral.

A medida que el acceso deja de ser el principal desafío, el foco se desplaza hacia la calidad. El 59% de egresados y el 62% de estudiantes calificó sus condiciones laborales como “regulares”, lo que marca un punto de partida desde el cual se empieza a exigir mayor proyección y posibilidades de crecimiento.

El entorno en el que los jóvenes toman decisiones es cada vez más exigente. Más del 80% percibe una alta competencia en su campo profesional, mientras que solo el 47% de egresados considera que existen suficientes oportunidades laborales.

En este contexto, la movilidad ganó relevancia: el 61% de estudiantes y el 53% de egresados ha considerado migrar al extranjero, aunque en la mayoría de los casos se trata de una decisión temporal, ya que solo 1 de cada 5 proyecta hacerlo de manera permanente.

A ello se suma una lectura más amplia del contexto: más del 70% percibe la economía del país como inestable, un factor que incide en cómo evalúan sus opciones y proyectan su desarrollo.

“Tenemos un rol clave en entender mejor cómo están cambiando las decisiones del talento y qué condiciones hacen viable su crecimiento. En ese marco, el Termómetro del Talento nace como una iniciativa para aportar evidencia y ordenar la conversación sobre un tema que hoy es central para el país. No sorprende que el 52% identifique las oportunidades de desarrollo como un factor decisivo, lo que refuerza la necesidad trabajar en sinergia con cada uno de los actores y de avanzar hacia condiciones que permitan construir trayectorias sostenibles”, señaló Úrsula Álvarez, gerente corporativo de Estrategia de Personas de Credicorp.