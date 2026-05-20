Resumen

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En esta primera entrega el Termómetro del Talento busca consolidarse como una plataforma de análisis que se desarrollará en el tiempo, incorporando temas como empleabilidad, bienestar, el uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, y su impacto en el trabajo. Foto: GEC.
En esta primera entrega el Termómetro del Talento busca consolidarse como una plataforma de análisis que se desarrollará en el tiempo, incorporando temas como empleabilidad, bienestar, el uso de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, y su impacto en el trabajo. Foto: GEC.
/ Cecilie_Arcurs
Por Redacción EC

El Banco de Ideas Credicorp, think tank del holding financiero, presentó el Termómetro del Talento, una iniciativa que analiza las tendencias que están marcando las decisiones del talento joven y su vínculo con el desarrollo del país. En esta primera edición, se observó que el 89% de egresados y el 68% de estudiantes ya se encuentran trabajando, reflejando un entorno de alta inserción laboral.

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