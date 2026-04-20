Resumen

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Los depositantes podrán consultar el listado a través de la web de la SBS. (Fuente: El Peruano)
Los depositantes podrán consultar el listado a través de la web de la SBS. (Fuente: El Peruano)
Por Redacción EC

Este lunes se inició la devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro), cuyo proceso de liquidación fue dispuesto la semana pasada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

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