Romol Capital reporta haber canalizado S/ 25 millones en financiamiento acumulado mediante préstamos con garantía hipotecaria. La fintech peruana, próxima a cumplir cuatro años de actividad, señala que ha participado en 2.000 operaciones y reúne a 1.000 inversionistas, con presencia tanto en Lima como en provincias.

Su modelo conecta a personas interesadas en invertir con solicitantes de crédito que ofrecen un inmueble como respaldo. A diferencia de un depósito bancario, estas operaciones se formalizan mediante contratos de préstamo entre las partes y están expuestas a riesgos, incluido el incumplimiento del deudor. La compañía sostiene que su evaluación considera tanto el valor de la garantía como la capacidad de pago de quien recibe el financiamiento.

Evaluación de inmuebles y capacidad de pago

Antes de estructurar una operación, Romol Capital revisa la documentación registral del predio y analiza su valor comercial y de realización. Este último permite estimar el monto que podría recuperarse en un escenario de venta bajo determinadas condiciones. La evaluación también contempla los ingresos del solicitante y las características del préstamo, con el propósito de identificar posibles dificultades de pago.

Los acuerdos tienen plazos que pueden variar entre uno y cinco años, según las condiciones de cada caso. El inversionista y el prestatario suscriben directamente un contrato de mutuo dinerario formalizado ante notario. Aunque la garantía hipotecaria constituye un mecanismo de respaldo, no elimina la posibilidad de pérdidas ni asegura que una eventual recuperación del capital sea inmediata.

Rentabilidad reportada y operaciones fuera de Lima

De acuerdo con los registros históricos proporcionados por la fintech, inversionistas de su cartera han obtenido tasas efectivas anuales de hasta 32% en Lima y 35% en provincias. Se trata de resultados pasados, no de tasas garantizadas para nuevas operaciones. La rentabilidad efectiva de cada inversión depende de sus condiciones particulares y del cumplimiento de las obligaciones pactadas.

La empresa indica que el 80% del financiamiento acumulado corresponde a Lima y el 20% a provincias. Asimismo, señala que cuenta con inscripción vigente en el registro de empresas de préstamos y/o empeño de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Dicha inscripción no equivale a supervisión prudencial de las inversiones, no constituye una garantía estatal sobre el dinero invertido ni autoriza a captar depósitos del público. Romol Capital ofrece asesoría financiera gratuita en su oficina de la avenida José Pardo, en Miraflores, para quienes desean conocer su modalidad de financiamiento.