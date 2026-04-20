Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) recibió un homenaje de la Embajada del Perú en Estados Unidos por sus 20 años al frente de la política monetaria del país.

El reconocimiento destacó el rol del Banco Central en la estabilidad macroeconómica del Perú y su trayectoria como institución técnica, autónoma y confiable.

Vale recordar que el presidente del BCR participó hace unos días de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, que se realizó en Washington D.C. los días 13 y 18 de abril.

Como parte de su agenda, participó en un encuentro organizado por el Consejo de las Américas (COA por sus siglas en inglés) y Citibank, donde fue homenajeado en reconocimiento a su trayectoria de más de 20 años al frente del Banco Central.

Además, Velarde integró un panel sobre perspectivas de política monetaria en la región andina, junto a los presidentes de los bancos centrales de Chile y Colombia.

En dicho espacio destacó el dinamismo reciente de la economía peruana con positivos indicadores como el del mercado laboral formal, el volumen de importaciones de bienes de capital, entre otros.

El evento fue presidido por el embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, y reunió a altos representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y al Secretario General de la Organización de Estados Americanos.

Ferrero destacó la trayectoria de Julio Velarde y su papel determinante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica del Perú y del Banco Central como institución técnica, autónoma y confiable.

Velarde agradeció el reconocimiento y reafirmó el compromiso del Banco Central de continuar promoviendo la estabilidad monetaria del Perú.