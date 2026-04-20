Resumen

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El reconocimiento destacó el rol del Banco Central en la estabilidad macroeconómica del Perú y su trayectoria como institución técnica, autónoma y confiable. Foto: BCR
El reconocimiento destacó el rol del Banco Central en la estabilidad macroeconómica del Perú y su trayectoria como institución técnica, autónoma y confiable. Foto: BCR
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Por Redacción EC

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR) recibió un homenaje de la Embajada del Perú en Estados Unidos por sus 20 años al frente de la política monetaria del país.

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