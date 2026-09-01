De este modo, en el primer semestre, el sector acumuló un crecimiento de 10,9%. (Foto: Andina)
De este modo, en el primer semestre, el sector acumuló un crecimiento de 10,9%. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

En junio de 2026, el sector construcción creció 9,0%, producto de las mayores obras privadas y públicas, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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