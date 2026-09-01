En junio de 2026, el sector construcción creció 9,0%, producto de las mayores obras privadas y públicas, informó el Banco Central de Reserva (BCR).

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De este modo, en el primer semestre, el sector acumuló un crecimiento de 10,9%. Además, el consumo interno de cemento se incrementó 12,5% en junio, debido a los mayores despachos de Yura en 22,4%, en el sur del país y de Pacasmayo en 18,7%, en el norte.

Asimismo, los despachos de Unacem aumentaron 8,7% por las mayores ventas de cemento a granel y embolsado.

Además, el avance de obras públicas aumentó 1,2% por la mayor inversión de los gobiernos locales y regionales, contrarrestado parcialmente por la menor inversión del gobierno nacional.

Por tipo de obras, aumentó la inversión en obras de construcción de edificios no residenciales y de infraestructura vial.