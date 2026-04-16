En un contexto internacional marcado por la volatilidad y el alza de los precios del petróleo, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, puso el foco en un elemento clave para la estabilidad económica del país, la autonomía del ente emisor.

Según reportó Bloomberg Línea, Velarde afirmó que la independencia del Banco Central “está demasiado establecida”, incluso más allá de su propia permanencia en el cargo.

“Puedo irme, pero la autonomía creo que se mantiene”, señaló el funcionario, en un mensaje que apunta a tranquilizar a los mercados en un escenario de incertidumbre política local.

La declaración no es menor, en un país que ha atravesado años de inestabilidad institucional, el Banco Central ha sido uno de los pocos pilares técnicos que han mantenido la confianza de inversionistas y agentes económicos. Incluso resaltado recientemente por el medio estadounidense The Wall Street Journal.

Según reportó Bloomberg Línea, Velarde afirmó que la independencia del Banco Central “está demasiado establecida”, incluso más allá de su propia permanencia en el cargo.

El factor Velarde

Más allá del corto plazo, el propio Velarde introdujo otro elemento en la discusión, su permanencia al frente del Banco Central.

El economista, que lleva cerca de dos décadas en el cargo, ha insinuado que podría no continuar una vez finalice su mandato, aunque dejó abierta la posibilidad de reconsiderarlo.

“En principio no”, respondió al ser consultado sobre una eventual continuidad, aunque admitió que lo evaluaría si se lo solicitan.

Su eventual salida abre un debate relevante para el mercado, quién tomará la posta en una institución clave para la estabilidad macroeconómica del país.

Por ahora, el mensaje central del propio Velarde busca despejar esa preocupación: más allá de nombres, la fortaleza del Banco Central —y su autonomía— ya forma parte del ADN económico del Perú.