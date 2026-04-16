Resumen

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Según reportó Bloomberg Línea, Velarde afirmó que la independencia del Banco Central “está demasiado establecida”, incluso más allá de su propia permanencia en el cargo.
Según reportó Bloomberg Línea, Velarde afirmó que la independencia del Banco Central “está demasiado establecida”, incluso más allá de su propia permanencia en el cargo.
Por Redacción EC

En un contexto internacional marcado por la volatilidad y el alza de los precios del petróleo, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, puso el foco en un elemento clave para la estabilidad económica del país, la autonomía del ente emisor.