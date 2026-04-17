La empresa Inca Rail informó que se encuentra en proceso de transferencia el 80% de su capital social, perteneciente a su accionista Track Investment Holding Limited, cuyo controlador es Carlyle Perú Fund L.P.

Esto fue señalado a través de un hecho de importancia presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) este viernes. Como se recuerda, en noviembre Inca Rail indicó que Track Investment Holding Limited estaba evaluando transferir su participación en la empresa ferroviaria.

De acuerdo a Inca Rail, esto forma parte de un acuerdo suscrito 4 de diciembre entre su accionista mayoritario y RBB Andes Holding Limited para la venta de 21′407.814 acciones de la compañía que opera en Cusco.

Esta transacción va a ser extrabursátil y sujeta al cumplimiento de condiciones previas.

Según el hecho de importancia, el proceso contempla que este viernes Track Investment Holding Limited presente una orden de venta y RBB Andes Holding Limited una orden de compra a Credicorp Sociedad Agente de Bolsa, intermediario de la operación.

La transferencia va a culminarse después de dos días hábiles de registrada la orden de compra frente a las autoridades correspondientes. La operación finalizaría el 21 de abril.

Inca Rail agregó que va a presentar un nuevo hecho de importancia cuando culmine la transferencia de las acciones.

La empresa indicó que, una vez finalizada la transferencia de acciones, emitirá un nuevo hecho de importancia para informar al mercado sobre la culminación del proceso.