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Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 8,53 dólares con respecto al cierre del día anterior. (Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 8,53 dólares con respecto al cierre del día anterior. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este viernes con una bajada de 9,01%, hasta los 86,16 dólares el barril, tras la declaración de apertura del estrecho de Ormuz por parte del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí.

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