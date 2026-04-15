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Trump también insistió en la validez de la investigación del Departamento de Justicia contra Powell por el sobrecosto de la renovación multimillonaria en la sede de la Fed. Foto: EFE.
Trump también insistió en la validez de la investigación del Departamento de Justicia contra Powell por el sobrecosto de la renovación multimillonaria en la sede de la Fed. Foto: EFE.
/ Drew Angerer
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con despedir al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, si este permanece en el banco central al finalizar su mandato como director el próximo mayo.

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