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El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación frente al Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de los medios de comunicación frente al Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 13 de abril de 2026. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)
/ SALWAN GEORGES / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que la guerra con Irán está “cerca de terminar” y dijo que Teherán está buscando llegar a un acuerdo rápidamente, durante una entrevista con la cadena Fox News.

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