Un 14 de abril, pero de 1912 -hace 114 años- se hundió el Titanic frente a la isla de Terranova tras chocar con un iceberg, lo que resultó en la muerte de 1.513 personas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1865.- Herido de un tiro en la nuca el presidente de EE.UU. Abraham Lincoln, que falleció al día siguiente.

1894.- Thomas Edison presenta el kinetoscopio, precursor de las películas cinematográficas.

1900.- Creación de la Unión Ciclista Internacional.

1907.- Fuerte terremoto en Acapulco (México), que destruye casi toda la ciudad.

1909.- El Gobierno otomano asesina a unos 30.000 cristianos armenios en la ciudad de Adana Vilayet (Turquía), en la conocida como masacre de Adana.

1929.- Se inaugura el circuito automovilístico de Mónaco.

1931.- Se proclamó en España la Segunda República, que terminaría cuatro años después con el golpe de Estado que dio inicio a la guerra civil española.

1936.- El grupo de teatro La Barraca, creado por Federico García Lorca, hace su última representación en Barcelona.

1958.- La nave espacial soviética Sputnik 2 se desintegra, con la perrita Laika en su interior, al penetrar en la atmósfera.

1999.- Durante la guerra en Yugoslavia, el ataque por error de un F-16 de la OTAN causa la muerte a 75 refugiados kosovares en Kosovo.

2003.- Un consorcio de seis países, entre ellos EE.UU. y el Reino Unido, descifran la secuencia completa del genoma humano.

2012.- El rey Juan Carlos I de España es operado tras fracturarse una cadera durante un viaje privado a Botsuana para cazar elefantes. Pidió disculpas públicamente por el viaje.

2015.- El presidente de EE.UU., Barack Obama, retira a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, en la que estaba desde 1982.

.- Unos 400 inmigrantes desaparecen al naufragar en el Mediterráneo la embarcación en la que viajaban a Italia desde Libia.

2020.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordena, en plena pandemia de la covid-19, congelar los fondos que su Gobierno aporta a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

2023.- La misión europea Juice emprende un viaje de ocho años a Júpiter y a sus tres grandes lunas oceánicas.

NACIMIENTOS

1578.- Felipe III de Austria, futuro rey de España.

1940.- Julie Christie, actriz británica.

1955.- Millán Salcedo, actor y humorista español, excomponente del dúo Martes y Trece.

1973.- Adrien Brody, actor estadounidense.

1976.- Santiago Abascal, político español.

DEFUNCIONES

1759.- J. Federico Haendel, músico inglés.

1917.- Lejzer L. Zamenhof, lingüista ruso, creador del esperanto.

1986.- Simone de Beauvoir, escritora francesa.

2015.- Percy Sledge, cantante estadounidense.

2019.- Bibi Andersson, actriz sueca.

2021.- Bernard Madoff, financiero estadounidense.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a arremeter el lunes 13 de abril contra el papa León XIV, a quien calificó de "muy débil" y se negó a disculparse por sus críticas del día anterior. (AFP)

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