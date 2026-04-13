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Impresión artística sin fecha que muestra el naufragio del transatlántico de lujo británico Titanic el 14 de abril de 1912 frente a las costas de Nueva Escocia, durante su viaje inaugural. (Foto de AFP)
Impresión artística sin fecha que muestra el naufragio del transatlántico de lujo británico Titanic el 14 de abril de 1912 frente a las costas de Nueva Escocia, durante su viaje inaugural. (Foto de AFP)
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Por Agencia EFE

Un 14 de abril, pero de 1912 -hace 114 años- se hundió el Titanic frente a la isla de Terranova tras chocar con un iceberg, lo que resultó en la muerte de 1.513 personas.

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