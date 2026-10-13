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El paracaidista Felix Baumgartner después de saltar desde una cápsula espacial levantada por un globo de helio hasta la estratósfera, en Roswell, Nuevo México, el 14 de octubre del 2012. (Ross D. Franklin / AP)
El paracaidista Felix Baumgartner después de saltar desde una cápsula espacial levantada por un globo de helio hasta la estratósfera, en Roswell, Nuevo México, el 14 de octubre del 2012. (Ross D. Franklin / AP)
Por Agencia EFE

En un 14 de octubre, pero de 2012, el deportista austríaco Félix Baumgartner se lanzó desde la estratosfera, a más de 39.000 metros de altura, convirtiéndose en el primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre.

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