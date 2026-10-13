En un 14 de octubre, pero de 2012, el deportista austríaco Félix Baumgartner se lanzó desde la estratosfera, a más de 39.000 metros de altura, convirtiéndose en el primer ser humano en romper la velocidad del sonido en caída libre.
1888.- Se filma la primera película de la historia del cine, ‘La escena del jardín de Roundhay’ (Francia), que dura menos de dos segundos.
1913.- Catástrofe minera de Senghenydden (Gales): mueren 439 mineros en lo que fue el mayor desastre de la minería británica.
1917.- Uruguay gana su segunda Copa de América, en partido celebrado en Montevideo.
1944.- Segunda Guerra Mundial: el general Rommel se suicida a instancias de Hitler, acusado de participar en un complot contra él.
1947.- Por primera vez en la historia, el hombre rompe la barrera del sonido. Lo hizo Chuck E. Yeager, piloto americano, a los mandos del avión cohete Bell ‘X-1’, que sobrepasó los 1.224 km/hora.
1951.- Se crea la Organización de Estados Centroamericanos.
1962.- Comienza la crisis de los misiles, después de que un avión espía estadounidense fotografiara y descubriera rampas de misiles rusos en Cuba.
1964.- El estadounidense Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz, por su resistencia no violenta para eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos.
1972.- Se estrena en Nueva York la película ‘El último tango en París’.
1981.- Hosni Mubarak asume la presidencia de Egipto.
1994.- Estreno en Estados Unidos de la película ‘Pulp Fiction’.
1999.- Los bancos japoneses Sumitomo Bank y Sakura Bank anuncian su fusión, con la que se crea el segundo mayor banco del mundo en activos.
2001.- El presidente Fernando de la Rúa pierde poder en Argentina tras la victoria de los peronistas en las elecciones legislativas.
2006.- La ONU aprueba sanciones comerciales y armamentísticas contra Corea del Norte por realizar su primera prueba atómica.
2011.- Apple lanza el iPhone 4S, el primero sin Steve Jobs.
.- Apple lanza además su nuevo sistema automatizado de control por voz llamado ‘Siri’.
2017.- Al menos 587 personas mueren en un atentado perpetrado por Al Shabab contra un hotel y un mercado en Mogadiscio (Somalia).
.- La Academia de Hollywood expulsa al productor Harvey Weinstein, envuelto en un enorme escándalo de abusos y acoso sexual.
2018.- El papa Francisco proclama santo al papa Pablo VI.
2019.- En España, el Tribunal Supremo impone penas de entre 9 a 13 años de cárcel a nueve líderes catalanes por el proceso secesionista ilegal de 2017.
2021.- Merkel recibe Premio Europeo Carlos V, en Yuste (España).
2023.- Australia rechaza en un referendo el reconocimiento de sus indígenas en su Constitución.
2025.- Golpe de Estado en Madagascar a cargo del coronel Michael Randrianirina, que fue investido presidente.
1784.- Fernando VII, rey español.
1873.- José Serrano, compositor de zarzuelas español.
1890.- Dwight Eisenhower, militar y expresidente de los EE.UU.
1906.- Hasan Al-Banna, fundador de los Hermanos Musulmanes.
.- Hannah Arendt, filósofa alemana.
1919.- Mary Carrillo, actriz española.
1927.- Roger Moore, actor británico.
1938.- Farah Diba, exemperatriz de Irán.
1939.- Ralph Lauren, diseñador de moda estadounidense.
1940.- Cliff Richard, cantante británico.
1941.- Roger Taylor, tenista británico.
1949.- Cristina García Rodero, fotógrafa española.
1961.- Francisco Santos Calderón, periodista y político colombiano.
1976.- Jordi Cruz, chef y presentador de televisión español.
1536.- Garcilaso de la Vega, poeta español.
1959.- Errol Flynn, actor australiano.
1977.- Bing Crosby, actor y cantante estadounidense.
1987.- Rodolfo Halffter, compositor español.
1990.- Leonard Bernstein, compositor y director de orquesta estadounidense.
1997.- Harold Robbins, escritor estadounidense.
2018.- Eduardo Arroyo, pintor español.
2022.- César Nombela, científico español.
.- Robbie Coltrane, actor británico.
2023.- Gaston Ugalde, artista boliviano.
2024.- Lilly Ledbetter, activista estadounidense.
El papa León XIV fue sometido el martes 13 de octubre a una cirugía en la que le extirparon parte del pulmón derecho después de detectarle una masa cancerosa, y "se despertó con normalidad" tras la operación, informó el Vaticano. (AFP)
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