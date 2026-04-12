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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En las primeras 24 horas de la operación Furia Épica, que se inició el 28 de febrero contra Irán, las fuerzas estadounidenses alcanzaron más de mil objetivos, el doble de la guerra de Iraq en el 2003. En 10 días ya habían alcanzado 5 mil objetivos, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom). Todo esto gracias a Project Maven, el principal programa de inteligencia artificial del Pentágono.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.