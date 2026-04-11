Resumen

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El Gobierno ha movilizado a más de 61 000 efectivos policiales, y más de 45 000 miembros de las Fuerzas Armadas. Foto: composición GEC
El Gobierno ha movilizado a más de 61 000 efectivos policiales, y más de 45 000 miembros de las Fuerzas Armadas. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

A dos días de las elecciones generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue, del material electoral, desde la sede de Lurín hacia los locales de votación ubicados en Lima Metropolitana y el Callao.

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