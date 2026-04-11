A dos días de las elecciones generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue, del material electoral, desde la sede de Lurín hacia los locales de votación ubicados en Lima Metropolitana y el Callao.

Los 336 camiones, contratados para el transporte del material electoral, se movilizarán entre las 10:00 p. m hasta las 6:00 a. m del sábado 11 de abril. Cada uno traslada material electoral y equipos de computación (laptops) e impresoras que estarán a disposición de los miembros de las mesas de sufragio.

¿Cuántos locales de votación tiene Lima Metropolitana y el Callao?

En Lima Metropolitana y el Callao hay un total de 2200 locales de votación. Cada uno está debidamente custodiado pro efectivos policiales, y cada vehículo llegará esta noche con los materiales que transportan.

Para el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, el traslado del material es “un hito importante en la elección”. Por ello, participan tanto los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los observadores nacionales e internacionales.

Corvetto aprovechó el momento para “invitar a la ciudadanía a que vote de manera informada, para que la ciudadanía vaya el 12 de abril próximo no solo sabiendo por quién votar sino sabiendo cómo votar”.

Por último, hizo un llamado a los miembros de mesa que no se hayan capacitado a hacerlo de manera virtual o en cualquier de las oficinas descentralizadas en todo el país.