Resumen

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Los docentes que aprueben el examen podrán acceder a un aumento en su salario que, de acuerdo a la escala a la que pertenecen, va desde los S/ 3850 hasta S/ 9801.
Los docentes que aprueben el examen podrán acceder a un aumento en su salario que, de acuerdo a la escala a la que pertenecen, va desde los S/ 3850 hasta S/ 9801.
Por Redacción EC

El Ministerio de Educación (Minedu) convocó al cuerpo magisterial para inscribirse al Concurso de Ascenso Docente 2026, que se llevará a cabo en setiembre de este año.

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