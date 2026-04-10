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El Ministerio de Educación (Minedu) convocó al cuerpo magisterial para inscribirse al Concurso de Ascenso Docente 2026, que se llevará a cabo en setiembre de este año.
El Ministerio de Educación (Minedu) convocó al cuerpo magisterial para inscribirse al Concurso de Ascenso Docente 2026, que se llevará a cabo en setiembre de este año.
De acuerdo al llamado del Minedu, las inscripciones al examen docente estarán abiertas a partir del próximo jueves 16 de abril hasta el lunes 4 de mayo de 2026.
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Con esta evaluación, los docentes que pertenecen a la Carrera Pública Magisterial podrán acceder a un aumento en su salario que, de acuerdo a la escala a la que pertenecen, va desde los S/ 3850 hasta S/ 9801.
El Minedu proyecta que, en este proceso de evaluación, se inscriban alrededor de 135 000 docentes de educación básica regular.
Concurso de ascenso docente 2026: ¿cuándo y cómo inscribirse al examen?
La inscripciones iniciarán el jueves 16 de abril y culminarán e 4 de mayo. El proceso se realiza a través del portal institucional del Minedu, que estará habilitado durante el tiempo que duren las inscripciones.
Para registrarse, primero deberá crearse un usuario y contraseña en el portal, si es su primer concurso. Luego, deberá verificar y completar datos personales, como el grupo de inscripción, la escala magisterial vigente y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a la que pertenece.
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¿Cuál es el cronograma del proceso de ascenso docente 2026?
El concurso de ascenso docente 2026 se realizará, de acuerdo al siguiente cronograma:
- Inscripción de postulantes: 16 de abril al 4 de mayo.
- Formalización de solicitudes de verificación: del 5 al 22 de mayo.
- Verificación actualizada de grupo de inscripción/escala: 5 al 27 de mayo.
- Confirmación de datos de postulación: 2 al 8 de junio.
- Publicación de locales de evaluación: 1 de septiembre.
- Aplicación de la Prueba Nacional: 13 de septiembre
- Publicación de resultados preliminares: 24 de septiembre.
- Presentación y resolución de reclamos: 25 de septiembre al 7 de octubre.
- Actualización de legajos, bonificaciones y trayectoria profesional: 29 de septiembre al 3 de diciembre.
- Publicación de resultados finales: 5 de enero de 2027.
- Publicación de vacantes y ganadores: 6 al 11 de enero de 2027.
- Emisión de resoluciones de ascenso: 14 al 27 de enero de 2027.
- Inicio de vigencia del ascenso: 1 de marzo de 2027.
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