El Ministerio de Educación (Minedu) convocó al cuerpo magisterial para inscribirse al Concurso de Ascenso Docente 2026, que se llevará a cabo en setiembre de este año.

De acuerdo al llamado del Minedu, las inscripciones al examen docente estarán abiertas a partir del próximo jueves 16 de abril hasta el lunes 4 de mayo de 2026.

Con esta evaluación, los docentes que pertenecen a la Carrera Pública Magisterial podrán acceder a un aumento en su salario que, de acuerdo a la escala a la que pertenecen, va desde los S/ 3850 hasta S/ 9801.

El Minedu proyecta que, en este proceso de evaluación, se inscriban alrededor de 135 000 docentes de educación básica regular.

Docentes y personal de educación puede inscribirse a la evaluación de dominio de la lengua indígena u originaria. (Foto: Minedu)

Concurso de ascenso docente 2026: ¿cuándo y cómo inscribirse al examen?

La inscripciones iniciarán el jueves 16 de abril y culminarán e 4 de mayo. El proceso se realiza a través del portal institucional del Minedu, que estará habilitado durante el tiempo que duren las inscripciones.

Para registrarse, primero deberá crearse un usuario y contraseña en el portal, si es su primer concurso. Luego, deberá verificar y completar datos personales, como el grupo de inscripción, la escala magisterial vigente y la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) a la que pertenece.

¿Cuál es el cronograma del proceso de ascenso docente 2026?

El concurso de ascenso docente 2026 se realizará, de acuerdo al siguiente cronograma: