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Resumen

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Nunca se sabe en qué condiciones estará el oleaje el día de la competencia, por eso el entrenamiento para el Ironman 70.3 los prepara para cualquier situación intempestiva.
Nunca se sabe en qué condiciones estará el oleaje el día de la competencia, por eso el entrenamiento para el Ironman 70.3 los prepara para cualquier situación intempestiva.
Por Diana Gonzales Obando

Mientras Lima duerme, ellos ya están sudando. Somos acompañó al equipo de Altamar durante su preparación que comenzó con neblina y un cielo todavía nocturno. Se han despertado a las 4 de la madrugada para estar a las 5 en la Costa Verde, donde se preparan para el próximo Ironman 70.3 (@ironman703peru) este 26 de abril en Lima.

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