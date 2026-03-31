Mientras Lima duerme, ellos ya están sudando. Somos acompañó al equipo de Altamar durante su preparación que comenzó con neblina y un cielo todavía nocturno. Se han despertado a las 4 de la madrugada para estar a las 5 en la Costa Verde, donde se preparan para el próximo Ironman 70.3 (@ironman703peru) este 26 de abril en Lima.

La vida del atleta tiene tantos sacrificios como satisfacciones. Sin fiestas nocturnas ni comilonas interminables como los demás mortales, los deportistas aprovechan al máximo cada minuto del día. Entrenan y equilibran su vida laboral, familiar y social cuidando su alimentación y descansando lo suficiente para recuperarse. Estar en una triatlon —que implica natación, ciclismo y carrera a pie, uno detrás del otro, sin pausa— incrementa la exigencia física y la estrategia mental.

Durante la madrugada, Somos acompañó al equipo Altamar por unas horas. Primero entrenaron carrera y ciclismo, después fueron al mar a practicar entradas y salidas.

Como equipo, se están preparando desde diciembre enfocados en el Ironman, aunque el deporte siempre ha estado en sus vidas. Rodrigo Elías, ‘head coach’, ha participado en cuatro ediciones de Ironman 70.3 y conoce a la perfección los tiempos y técnicas más adecuados para sostenerse durante todas las horas que dura la competencia. Mientras pasan de una disciplina a otra, les da indicaciones para optimizar cada minuto.

“Ahora —nos dice Elías— estamos buscando eficiencia en las transiciones. Este es el paso de natación a bici y de bici a carrera. También trabajamos la gestión del ritmo cardíaco y el ritmo de carrera; es decir, cómo van a correr durante el Ironman sin fatigarse”. Comenta que cualquier cosa puede suceder durante la competencia: se presente un oleaje en el mar, surja un calambre o se pinche la llanta de la bicicleta; por eso deben estar preparados, incluso para repararla. No hay teléfonos ni ayuda externa durante el Ironman.

Alessandra Malnati tiene 36 años, es arquitecta y ‘KO trainer’. Participará por primera vez en el Ironman 70.3 en la modalidad por postas (natación y carrera), mientras un compañero se encargará de la bicicleta. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Durante el entrenamiento, conversamos con Alessandra Malnati del equipo Altamar. Ella es arquitecta y ‘KO trainer’. El año pasado su vida cambió por un accidente en los tobillos que la inmovilizó. Fue muy frustrante; sin embargo, encontró en la natación una manera de continuar en movimiento. Con el tiempo fue mejorando y su cuerpo resistía más. Así, participar en el Ironman se convirtió en un reto personal. “Siempre le tuve miedo y respeto al mar. El primer día de entrenamiento en Agua Dulce, el mar estaba movido; pensaba que me iba a revolcar y volvería a dañar los pies. Daba dos brazadas y sentía que me ahogaba, y eso que hago deporte desde hace años. Pero para el mar se necesita otro físico”. Para ella ha sido increíble notar cómo su cuerpo se fue adaptando y desbloqueando niveles mentales que creía imposibles. Ha sido una lección: “Si no me hubiera lesionado esto no estaría pasando. Es darle la vuelta a una lesión; saber que si te caes, puedes levantarte. La niña que le tenía miedo al mar ahora está feliz”.

Sebastián Flores (27) empezó nadando y practicando remo. Este será su segundo Ironman 70.3 y su objetivo es participar en un Ironman Full, que cubre el doble de distancia y se disputa en el extranjero.

Para Sebastián Flores, superar su propia marca del año pasado es su objetivo. Nos cuenta que el entrenamiento, dos veces al día y seis días a la semana, se complementa con ejercicio en el gimnasio. “Animaría a todo el mundo a incluir el deporte como parte de su estilo de vida. Sobre el triatlón, no le tengan miedo al mar, ni a intentar tres deportes, ni a hacer algo nuevo. Si les parece difícil, así empieza todo el mundo, y con constancia y esfuerzo todo llega”. Como equipo, Altamar tuvo un campamento de entrenamiento de fin de semana en Paracas. También suelen ir a Calango, en Mala, a practicar ciclismo, por ser más seguro.

Álvaro García (61) trabaja en el rubro inmobiliario. Esta será su cuarta participación en un Ironman 70.3, y no se pierde ningún entrenamiento.

Otro miembro del equipo, Álvaro García, trabaja en el rubro inmobiliario y acaba de cumplir 61 años. Su fuerte es la natación y, ahora que es momento de afinar detalles, se está enfocando en correr. “En Ironman, funciona mucho la parte mental. Llega un momento en que la fuerza física ya no alcanza y la mente juega un papel muy importante”, sostiene el mayor del grupo.

A menos de un mes

La salida y llegada del Ironman 70.3 será desde la playa Agua Dulce, en Chorrillos. Esta es la sétima edición y tendrá 1.500 participantes de 32 países. Los equipos Trifit y Tri Evolution también están en pleno entrenamiento. A menos de un mes de la competencia, ¿cómo se preparan?

Imagen del equipo Trifit, que en esta etapa del entramiento ajusta ritmos y afina detalles. El fin de semana fueron a prepararse a Huarmey, Áncash.

“Estamos entrando en la etapa más específica de la preparación. Ya no se trata solo de acumular volumen, sino de entrenar con intención: simular condiciones de carrera, ajustar ritmos y afinar detalles”, indica Guillermo Acuña, ‘head coach’ de Trifit. A Luis Wakeham —director de Administración y Finanzas en Trade Alliance Corporation, y miembro de ese equipo—, siempre le han gustado los desafíos, pero su mayor motor es su hijo Rodrigo. “Estamos en un punto donde todo comienza a tomar sentido. Son meses de trabajo y empiezas a entender la razón de los entrenamientos. Ya no se trata de cuánto entrenas, sino de estar listo y convencido mentalmente”, señala.

/ SOMOS > ELIAS ALFAGEME

En el caso de Gianfranco Salinas, ‘head coach’ de Tri Evolution Coaching, ha participado en varias ediciones del Ironman 70.3, pero la sensación de terminar cada carrera es única: “Hay mucha alegría y, sobre todo, es bonito llegar y sentir que diste absolutamente todo lo que tenías”.

El 26 de abril se celebra el Ironman 70.3, uno de los más grandes encuentros deportivos, que comienza a las 6 a.m. y termina en una suma de sonrisas, abrazos y satisfacciones. //

Además… Detrás del evento El organizador del Ironman 70.3, Daniel de Montreuil, nos recuerda que la marca Ironman 70.3 llegó al Perú en 2017, y este año es su sétima edición. Se calcula que participarán 1.500 deportistas, de los cuales 700 son extranjeros provenientes de 32 países. Solo la delegación brasileña tiene 100 integrantes. “Hay atletas profesionales que vienen a ganar el premio económico de US$10 mil y, adicionalmente, buscan su clasificación al Campeonato Mundial”, comenta. En el evento colaboran 600 voluntarios y se dispone de atención policial, ambulancias y staff médico. Inscripciones abiertas en https://www.ironman.com/races/im703-peru.