Ocultas en el bosque espeso o entre los sonidos de una naturaleza exuberante, pequeñas y enigmáticas especies salen a la luz de la comunidad científica con cierta regularidad. En los últimos cinco años, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ha anunciado la aparición de más de 50 especies de flora y fauna en sus áreas naturales protegidas (ANP) entre 2021 y 2026, lo que evidencia que seguimos siendo una potencia mundial en biodiversidad.

“No se puede conservar lo que se desconoce”, nos comenta Aarón Quiroz Rodríguez, especialista en monitoreo biológico del Sernanp, sobre la relevancia de cada uno de los descubrimientos. “Es importante incrementar el número de especies que aún no se conocen para conservarlas. Este alto número refleja que aún existe mucho por descubrir en las diferentes áreas: mucha investigación por realizar, mucho trabajo de campo y un gran interés por parte de los investigadores en ingresar a las áreas naturales protegidas”. Quiroz complementa que estas ANP son muy atractivas para las múltiples disciplinas dedicadas a la investigación, pues concentran una alta diversidad biológica entre reptiles, anfibios, aves, mamíferos y plantas.

El ‘Oreoryzomys hesperus’ no es un roedor común, se adaptó a la vida en los bosques nublados y páramos de alta montaña. Su pelaje y su larga cola le permiten moverse con agilidad entre la densa vegetación.

Además, se evidencia el rol de las ANP y sus zonas de amortiguamiento en la conservación de nuestra flora y fauna. Desde escarabajos en el Parque Nacional del Manu hasta nuevas orquídeas en el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén; ranas amazónicas en el Parque Nacional Alto Purús; reptiles en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi; y un ‘Pudu carlae’, pequeño venado endémico del Perú que habita en áreas protegidas del centro y norte del país y cuya aparición asombró al mundo.

Esta nueva especie de rana venenosa del género ‘Ranitomeya’ fue descubierta en el Parque Nacional Alto Purús, después de años de investigación en la cuenca del río Purús, en la Amazonía de Brasil y Perú.

En esta nota queremos reconocer algunas de las especies que han salido a la luz en el último año, como el roedor ‘Daptomys nunashae’ del Parque Nacional Tingo María, que rinde homenaje a la princesa Nunash y enlaza la biodiversidad con la leyenda de la Bella Durmiente en Huánuco. También fueron descubiertos cinco nuevos escarabajos en los Andes tropicales: cuatro vinculados al Parque Nacional del Manu y el quinto –‘Yuracarus cosnipatensis’ (ver imagen)– encontrado en la zona de amortiguamiento del parque.

El ‘Yuracarus cosnipatensis’ fue encontrado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu, una de las joyas naturales más importantes del Perú.

Enterarnos de la aparición de una nueva especie es el resultado de años de investigación, de pasar filtros y protocolos, de publicaciones en revistas científicas y de una serie de exigencias antes de divulgarla ante la opinión pública. Por eso, tener la oportunidad de conocerlas –o al menos saber de su existencia– es una alegría para los amantes de la naturaleza y quienes se preocupan por su protección. Además, se refuerza nuestra biodiversidad como un atractivo turístico que genera empleos y nos mantiene como un destino ineludible.

Un nuevo género y una nueva especie de roedor semiacuático, el ‘Incanomys mayopuma’, fue registrado al interior del Santuario Histórico de Machu Picchu.

Por último, en un mundo donde somos testigos constantes de la destrucción, la extinción de animales, el tráfico ilegal de especies y la contaminación de ríos y mares, poder ser testigos también del estudio y la divulgación de nuevas variedades de flora y fauna le otorga al espíritu una sensación de calma. //