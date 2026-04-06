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La ‘Marmosa chachapoya’ es un nuevo marsupial descubierto en el Parque Nacional del Río Abiseo. Se distingue por su pelaje marrón rojizo, vientre anteado con base gris, rostro largo y estrecho, y una larga cola prensil.
La ‘Marmosa chachapoya’ es un nuevo marsupial descubierto en el Parque Nacional del Río Abiseo. Se distingue por su pelaje marrón rojizo, vientre anteado con base gris, rostro largo y estrecho, y una larga cola prensil.
Por Diana Gonzales Obando

Ocultas en el bosque espeso o entre los sonidos de una naturaleza exuberante, pequeñas y enigmáticas especies salen a la luz de la comunidad científica con cierta regularidad. En los últimos cinco años, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ha anunciado la aparición de más de 50 especies de flora y fauna en sus áreas naturales protegidas (ANP) entre 2021 y 2026, lo que evidencia que seguimos siendo una potencia mundial en biodiversidad.

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