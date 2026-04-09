Faltan pocos días para la llegada de un 12 de abril a partir del cual podría cambiarse el destino del Perú, y esto mediante el voto llevado a cabo por parte de más de 27 millones de ciudadanos mayores de edad. Con respecto a precisamente la celebración de las Elecciones Generales 2026, ahora el Ministerio de Educación (Minedu) llama la atención informando que durante dos fechas clave, y muy particulares de dicho mes, las clases escolares quedarán suspendidas e inhabilitadas debido al uso de miles de instalaciones pertenecientes a colegios escogidos para realizarse a nivel nacional. En esa línea, y considerando coordinación interinstitucional con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pasamos a detallarte en qué consiste la disposición puntual, y si luego de los comicios, los alumnos terminarán recuperando los días dejados de estudiar.

EL MINEDU DISPONE LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR ELECCIONES 2026 Y DURANTE ESTAS FECHAS DE ABRIL

Transcurre el Año Escolar 2026, y en esta oportunidad contando con la particularidad de que 10 mil 130 colegios han sido escogidos para convertirse en centros de votación durante la jornada programada para el 12 de abril.

A propósito de la celebración de las Elecciones Generales 2026, el Minedu hoy precisa e informa que el viernes 10 y lunes 13 de dicho mes, no habrán clases escolares en instituciones elegidas, y esto de acuerdo al plan de coordinación interinstitucional con la ONPE.

Los lineamientos entorno a la disposición mencionada, terminan estableciendo que desde dos días antes del domingo, las aulas de los 10 mil 130 colegios escogidos para servir como locales de votación, deben quedar libres con la finalidad de realizar la correcta instalación de mesas, y una jornada después buscando cerrar con éxito los históricos comicios peruanos.

¿A QUÉ HORA INICIAN LAS ELECCIONES GENERALES 2026 ESTE 12 DE ABRIL?

Una nueva jornada e histórica para el Perú se aproxima, y con la llegada de un 12 de abril donde desde muy tempranas horas, más de 27 millones de ciudadanos mayores de edad emitirá su voto por el presidente, vicepresidentes, senadores, diputados, y parlamentarios andinos de su preferencia.

De acuerdo a la información compartida oficialmente, y por parte de la ONPE a partir de la habilitación de portal web, el horario de atención para participar en las Elecciones Generales 2026, arranca a las 7 a.m., y culminará 10 horas después, es decir, 5 de la tarde.

Con respecto a los miembros de mesa entre titulares y suplentes, dicho organismo electoral constitucional autónomo precisa que el 12 de abril quienes hayan sido seleccionados, y notificados al respecto, deben reunirse en sus respectivos locales de votación a las 6 de la mañana, y esto a fin de instalar las mesas de sufragio que recibirán a más de 27 millones de peruanos portando Documento Nacional de Identidad (DNI).

ESTO DEBES HACER SI TE ROBAN EL DNI ANTES DE LAS ELECCIONES GENERALES 2026

Más de 27 millones de peruanos estarán escogiendo a las nuevas autoridades peruanas, y acercándose a local de votación un 12 de abril para el cual deben acudir con su DNI amarillo, azul o electrónico.

Con respecto a precisamente la cédula que los identifica a nivel nacional, y reviste de suma importancia de cara a la celebración de las Elecciones Generales 2026, el RENIEC mediante Jorge Puch Pardo Figueroa como subdirector de Vínculos y Archivo Registral, refiere que ante caso de pérdida o robo, resulta recomendable, y una vez suscitado el hecho, acercarse a la comisaría más cercana para denunciarlo.

En diálogo concedido a la Agencia Andina, el especialista remarca que la realización de dicho trámite generará un documento a partir del cual el ciudadano agraviado podrá justificar la razón por la cual no cuenta con DNI a la mano, y por ende, no puede hacer uso de su derecho para votar este domingo 12 de abril.

Una vez llevada a cabo la denuncia considerando pérdida o hurto de la importante cédula peruana, resulta fundamental que la presentes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y con la finalidad de solicitar la dispensa o exoneración de pago de multa establecida entorno a las Elecciones Generales 2026.

¿LA ONPE PERMITIRÁ VOTOS CON DNI VENCIDO? ESTO REVELA RENIEC CON MIRAS AL 12 DE ABRIL

Nuevamente los ciudadanos peruanos harán uso de su derecho al voto, y participando en esta ocasión en unas Elecciones Generales 2026 donde el DNI reviste de suma importancia para ejercerlo.

Mostrando dicha cédula estarás siendo considerado para la elección de diversos cargos públicos, siendo el RENIEC ahora el organismo que emite la Resolución Jefatural N° 000030, y a partir de la cual sorprende prorrogando excepcionalmente la vigencia de aquellas vencidas o por vencer hasta el 12 de abril de 2026.

“Los ciudadanos podrán identificarse con el DNI azul o el documento electrónico en su versión 1.0, 2.0 y 3.0 en la mesa de sufragio, a pesar de que se encuentren caducos”, remarca la entidad a través de nota de prensa, y puntualizando en que con miras a la celebración de las Elecciones Generales 2026, se trata de una medida excepcional buscando “garantizar la participación de todos los peruanos”.