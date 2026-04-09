Por Luis Carlo Merino

Faltan pocos días para la llegada de un 12 de abril a partir del cual podría cambiarse el destino del Perú, y esto mediante el voto llevado a cabo por parte de más de 27 millones de ciudadanos mayores de edad. Con respecto a precisamente la celebración de las Elecciones Generales 2026, ahora el Ministerio de Educación (Minedu) llama la atención informando que durante dos fechas clave, y muy particulares de dicho mes, las clases escolares quedarán suspendidas e inhabilitadas debido al uso de miles de instalaciones pertenecientes a colegios escogidos para realizarse a nivel nacional. En esa línea, y considerando coordinación interinstitucional con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), pasamos a detallarte en qué consiste la disposición puntual, y si luego de los comicios, los alumnos terminarán recuperando los días dejados de estudiar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.