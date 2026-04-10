El vinagre es un elemento muy recomendado por los expertos en trucos caseros, debido a su eficacia en la limpieza; además, representa un elemento clave en la práctica del Feng Shui , ya que es clave para la liberación de energía negativa, pero no sería lo único que puede servir. Recientemente, los expertos culinarios recomendaron a todos las personas acostumbradas a cocinar que usen este líquido al momento de freír un huevo. ¿Por qué recomiendan esta práctica? Si estás interesando en saberlo, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Actualmente, miles de personas se guían de trucos gastronómicos y esta tendencia sigue creciendo, consolidándose como una herramienta para perfeccionar las preparaciones clásicas y mejorar los resultados en la cocina diariamente.

Estos consejos no solo mejoran las habilidades culinarias, sino que también brindan un conocimiento técnico sobre cómo responder distintos alimentos al ser expuestos al calor o al combinarse con otros productos .

En esta ocasión, el vinagre representaría como un excelente aliado al momento que intentes cocinar un huevo frito; lo mejor de esta práctica es que será sumamente sencilla y no requiere de gastos excesivos, pero quedarás impresionado con los resultados.

La mayoría de personas no se siente satisfecha con el resultado que obtiene el freír un huevo, (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Por qué es necesario que uses vinagre en el sartén al momento que estés friendo un huevo

Añadir una pequeña cantidad de vinagre al freír huevos ayuda a obtener una mejor forma y textura; esto se debe a que el ácido acético de este líquido acelera la coagulación de las proteínas presentes en la clara , así lo explicaron expertos culinarios en El Universal y El Diario NY.

Esta técnica puedes aplicarla tanto en huevos fritos convencionales como en elaboraciones de consistencia suave o semicocida; de esa manera, obtendrás una clara firme y una yema suave.

Eso sí, el vinagre no solo beneficia el proceso de cocinado, también permite que este alimento tenga una mejor aspecto visual, ya que se compacta la clara y logra una cocción mucho más equilibrada.

Un par de gotas de vinagre servirá para que obtengas una excelente cocción de tu huevo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo aplicar correctamente el vinagre a la sartén para freír un huevo

Te recomiendo que incorpores entre unas gotas y media cucharada de vinagre, preferiblemente de variedades suaves como el blanco, de manzana o de vino. Es importante resaltar que este ingrediente puede complementar al aceite.

Si quieres lograr un buen resultado en esta práctica, te aconseja que añadas este ingrediente directamente sobre la clara una vez que el huevo está en la sartén, manteniendo siempre un fuego medio. Asimismo, inicia con porciones reducidas e ir ajustando la cantidad según tu gusto.

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