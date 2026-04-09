El vinagre es un elemento natural que muchas personas lo usan para la preparación de platos o, en algunos casos, para permitir que el espacio donde vivimos luzca impecable; sin embargo, también tiene otras funciones que se relacionan a la práctica milenaria. En caso eres un fiel creyente del Feng Shui , te interesará conocer por qué es necesario que viertas este líquido en las esquinas de tu hogar. Aunque parece una práctica sencilla de realizar, esta técnica tiene un propósito que te beneficiará completamente. En esta nota te revelaré la razón de esta acción y cómo aplicarla correctamente sin dañar tus superficies.

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En los últimos años, estas prácticas han sido bien recibidas por parte de miles de personas, quienes no dudan en ejecutarlas en fechas específicas con el propósito de obtener abundancia o una energía positiva en cada aspecto de su vida.

Estos rituales se caracterizan por el uso de ciertos elementos que se consiguen en el hogar o puedes comprarlos a un costo relativamente barato. Uno de ellos es el vinagre, la cual presenta un potente efecto en la armonización de los espacios.

El vinagre representa un elemento clave en el Feng Shui. (Crédito: Pinterest)

Por qué es necesario rociar vinagre en las esquinas de tu hogar

Según los principios del Feng Shui, la disciplina china enfocada en la armonía de los ambientes, los rincones del hogar son señalados como los puntos críticos donde la energía negativa tiende a estancarse.

Bajo este enfoque, el uso de vinagre en los rincones del hogar se considera una técnica que limpia la energía perjudicial, debido a que su aroma intenso se vincula con la purificación y la renovación del entorno.

No sería lo único; esta práctica también permite una mejor circulación del ‘chi’ en tu hogar, brinda una buena percepción de limpieza y organización, y brinda el inicio de nuevos ciclos en tu vida.

Rociar la mezcla de vinagre y agua en las esquinas de tu hogar eliminaría la mala energía, según el Feng Shui. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo realizar este ritual usando el vinagre

Limpia tu hogar como lo realizas habitualmente. Coloca vinagre blanco en un pulverizador y mézclalo con agua. Tiene que ser en partes iguales. Rocía la concentración en las esquinas de tu hogar en pequeñas cantidades. Abre las ventanas de los distintos espacios de hogar con la finalidad de que el aire se renueve.

Si no dispones de un pulverizador, también puedes verter la mezcla en varios recipientes y colocarlos en los distintos rincones durante algunas horas o el tiempo que consideres pertinente.

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