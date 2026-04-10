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El Gobierno ha movilizado a más de 61 000 efectivos policiales, y más de 45 000 miembros de las Fuerzas Armadas. Foto: composición GEC
El Gobierno ha movilizado a más de 61 000 efectivos policiales, y más de 45 000 miembros de las Fuerzas Armadas. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

En el marco del Plan de Operaciones Elecciones Generales 2026, que tiene como objetivo garantizar el orden público, la paz y el respeto a la voluntad popular, el Gobierno desplegó a más a más de 61 000 efectivos policiales, y más de 45 000 agentes de las Fuerzas Armadas. Así lo dispuso el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

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