En el marco del Plan de Operaciones Elecciones Generales 2026, que tiene como objetivo garantizar el orden público, la paz y el respeto a la voluntad popular, el Gobierno desplegó a más a más de 61 000 efectivos policiales, y más de 45 000 agentes de las Fuerzas Armadas. Así lo dispuso el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

A su vez, se dispuso la movilización de 10 338 patrullas en los más de 10 000 locales de votación, a nivel nacional. Junto con los más de 100 000 agentes, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, aseguró que una buena la jornada electoral este 12 de abril.

Los agentes policiales tienen la obligación de custodiar el proceso electoral. Foto: PCM / Carla_Pat

El primer ministro recalcó que el Gobierno de José María Balcázar está comprometido la seguridad ciudadana y “la transición democrática para garantizar un proceso electoral transparente”.

Además, aseguró que, por la cantidad de efectivos, se trata de un despliegue histórico de las fuerzas del orden para custodiar el proceso electoral.

Por otra parte, el jefe de la PCM exhortó a los ciudadanos a participar de forma masiva en las elecciones generales de este domingo 12 de abril y, así, fortalecer el sistema democrático.

“Ciudadanos del Perú: el voto consciente e informado es la herramienta más poderosa para fortalecer nuestra democracia. El futuro del país se decide este domingo y este Gobierno está aquí para asegurar que esa decisión sea respetada en un marco de paz y orden”, finalizó.