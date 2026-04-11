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Todos a votar

Más de 27 millones de peruanos tenemos el compromiso de ejercer nuestro voto mañana; el ausentismo es injustificable.

    Editorial El Comercio
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    (Foto: Andina)
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    Mañana, más de 27 millones de peruanos en todo el país y alrededor del mundo están llamados a votar en unas nuevas elecciones generales. Ya hemos mencionado desde este espacio la importancia de evitar el sufragio en blanco o viciado, y explicado los problemas que este trae consigo en cuanto a la reducción del universo de votos válidos y, en consecuencia, a la legitimidad de las autoridades elegidas, que terminan obteniendo en el conteo final un apoyo mayor del que realmente tienen.

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