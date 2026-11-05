El sistema se viene desarrollando con un enfoque que contempla tanto a las empresas supervisadas como a las no supervisadas por la SBS, siempre que cumplan con requisitos de seguridad, gestión de riesgos, protección de datos y atención del usuario. Composición: El Comercio
El sistema se viene desarrollando con un enfoque que contempla tanto a las empresas supervisadas como a las no supervisadas por la SBS, siempre que cumplan con requisitos de seguridad, gestión de riesgos, protección de datos y atención del usuario. Composición: El Comercio
Por Redacción EC

El Perú avanza en la construcción del marco normativo de finanzas abiertas con la prepublicación de los dos primeros bloques de los tres que conforman su reglamento general. La meta es contar con este marco entre finales de 2026 e inicios de 2027, con miras a iniciar el intercambio de información en 2028 e incorporar progresivamente a más bancos y otras entidades financieras. Así lo señaló Sergio Espinosa, titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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