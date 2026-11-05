El Perú avanza en la construcción del marco normativo de finanzas abiertas con la prepublicación de los dos primeros bloques de los tres que conforman su reglamento general. La meta es contar con este marco entre finales de 2026 e inicios de 2027, con miras a iniciar el intercambio de información en 2028 e incorporar progresivamente a más bancos y otras entidades financieras. Así lo señaló Sergio Espinosa, titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Durante la inauguración de la conferencia UK - Perú Open Banking Day, organizada por la SBS y la Embajada Británica en Lima, Espinosa destacó que el Perú reúne condiciones favorables para el desarrollo de las finanzas abiertas.

Primero, parte de la población adulta aún se encuentra subatendida en términos financieros: si bien el 72% tiene una billetera digital, solo el 36% ha accedido a un crédito y en el caso de las micro y pequeñas empresas (MYPE) este porcentaje o es inferior al 30%. Segundo, pese a las limitaciones de infraestructura, una alta proporción de la población dispone de al menos un dispositivo con acceso a internet.

Por su parte, Su-Lin Garbett-Shiels, embajadora británica en el Perú, destacó el potencial de las finanzas abiertas para impulsar la innovación, fortalecer la competencia y ampliar el acceso de personas y empresas a mejores servicios financieros.

La embajadora resaltó que la experiencia del Reino Unido muestra que la apertura y la interoperabilidad pueden generar nuevas oportunidades para los consumidores, los emprendedores y las entidades financieras. Añadió que las finanzas abiertas van más allá de la regulación y la tecnología, se trata de generar confianza y crear condiciones que impulsen la innovación, amplíen las opciones disponibles y sienten las bases de un crecimiento sostenible.

MÁS INFORMACIÓN: TC admite a trámite demanda contra ley que establece pensiones para maestros jubilados y cesantes

Claudia Cánepa, jefa del Departamento de Finanzas Abiertas de la SBS, señaló que las finanzas abiertas constituyen una iniciativa estratégica para la institución, orientada a promover un sistema financiero más competitivo, moderno e inclusivo.

En cuanto a su implementación, explicó que el sistema se viene desarrollando con un enfoque que contempla tanto a las empresas supervisadas como a las no supervisadas por la SBS, siempre que cumplan con requisitos de seguridad, gestión de riesgos, protección de datos y atención del usuario. Asimismo, precisó que se regirá por estándares que garanticen la protección de los datos y la interoperabilidad entre los participantes.

La conferencia UK – Perú Open Banking Day contó con la participación de Teresa Lam, jefe de Open Finance y Open Data de la Financial Innovation for Impact; Henk Van Hulle, CEO de Open Banking Limited; Nilixa Devlikia, CEO de Payments Solved.