Continuando con el proceso de implementación de la Ley de modernización del Sistema Previsional Peruano (Ley N.°32123), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de procedimiento operativo que establece las condiciones para la apertura y administración de las cuentas especiales de aportes por consumo (CEAC), un mecanismo que permitirá a los afiliados acumular recursos adicionales para su jubilación a partir de sus consumos.

Las CEAC serán cuentas independientes de los aportes obligatorios y voluntarios. Se abrirán para los afiliados al Sistema Integral Previsional Peruano (SIPP) que sean menores de 65 años y no hayan accedido a una pensión o beneficio previsional. Cabe precisar que el SIPP está formado por los sistemas privado de pensiones (SPP) y nacional de pensiones (SNP).

En estas cuentas se registrarán los aportes calculados como un porcentaje de los consumos realizados por los afiliados, debidamente acreditados con boletas electrónicas durante un año, conforme a lo dispuesto en las normas correspondientes.

El proyecto plantea que los afiliados al SPP tengan su cuenta especial en la empresa administradora de fondos (EAF) en la que realizan sus aportes obligatorios. En el caso de los afiliados al SNP, estos podrán elegir libremente la EAF de su preferencia; y, en el caso de que no realicen su elección, la cuenta estará en la EAF que ofrezca la menor comisión por su administración, conforme a los criterios establecidos por la SBS. Lo anteriormente señalado no impide que posteriormente los afiliados puedan traspasar su cuenta a otra EAF.

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La apertura de las CEAC se iniciará en diciembre de 2026. En tanto, el cómputo de las boletas de venta electrónicas para el cálculo de este beneficio comenzará el 1 de enero de 2027. También se propone que los aportes a las CEAC sean invertidos en el fondo tipo 2. Los afiliados podrán solicitar el cambio de fondo, de acuerdo con el procedimiento y los requisitos que establezca la SBS.

Con estas disposiciones, la SBS busca establecer las condiciones operativas necesarias para la implementación de las CEAC, promoviendo su adecuada administración y el funcionamiento coordinado entre las entidades participantes.