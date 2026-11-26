Entre el 24 y 26 de noviembre se viene desarrollando Cade Ejecutivos 2026 en Cusco. La segunda jornada del evento estará dividida en dos grandes bloques llamados “Crecer desde las regiones” y “Crecer en el mundo global”.

Es así que la jornada iniciará a las 8:45 a.m. con la exposición de Ilan Goldfajn (Brasil), Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre la productividad de la inversión y articulación público-privada.

Posteriormente, en el bloque sobre la Inteligencia Artificial, Víctor Laguna, cofundador y CEO de PathPilot - Agentes de IA para Crédito y Cobranza, hablará sobre la IA y la productividad empresarial. Mientras que Brooke Weddle (Estados Unidos), socia sénior en McKinsey & Company conversará con María Rosa Villalobos, editora de la sección Economía y Dia1 del diario El Comercio, sobre cómo la IA y eficiencia del Estado.

Un punto aparte será el la charla del Legado Cade Ejecutivos 2026, donde Juan Fernando Correa, fundador de Jaxa Consulting y Karina Malaga, vicepresidenta de Ipae Acción Empresarial y gerente general de Gestor Inmobiliario Inventa Sac conversarán sobre lo que los empresarios, gremios, autoridades regionales y nacionales se comprometerán.

Hoy se confirmó, la exposición de la mandataria Keiko Fujimori en el encuentro empresarial. Según el programa, se ha previsto que su participaración sería para las 11:40 horas en el bloque “La posición del gobierno frente a la propuesta de unidad”.

Antes de asistir a CADE, la mandataria lidera la ceremonia de suscripción de la adenda con la empresa Cálidda, para extender la masificación de gas natural a 7 regiones.

Según detalló Palacio de Gobierno, el proyecto extenderá la cobertura de abastecimiento del gas natural a 15 ciudades en las regiones Ayacucho, Cusco, Puno, Huancavelica, Apurímac, Junín y Ucayali.

Fujimori además tiene previsto sostener una reunión con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Su agenda también contempla una reunión con los alcaldes electos, provinciales de Urubamba y Anta, y el alcalde electo distrital de Huaroccondo.

Rolando Arellano, presidente de Cade Ejecutivos 2026 y Gonzalo Galdos, presidente de Ipae Acción Empresarial, serán los encargados de cerrar la edición 64 de Cade Ejecutivos.