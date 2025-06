Perú cuenta con una tradición de historietas de más de 70 años, desde el “Sampietri” de Julio Fairlie, pasando por el “Supercholo” escrito por Francisco Miró Quesada Cantuarias hasta “El Cuy” de Juan Acevedo. Por lo general el cómic peruano es creado para el consumo local y salvo momentos específicos no ha tenido la oportunidad de cruzar fronteras. Ahora se puede decir que hay un cómic nacional que será leído en el Reino Unido.

Escrito por Carlos Yacolca (23) e ilustrado por Michelle Lino (25), “Before we sail” (“Antes que zarpemos”) sigue a un par de sobrevivientes del apocalipsis zombie en el Perú. Los vemos moverse por un Barranco desolado, también por el Callao; se abren paso a través de una ciudad hecha pedazos. Tienen algo que hacer antes de irse por mar a quién sabe dónde y dejar atrás a las criaturas del terror. Será publicado en inglés desde el 7 de julio por la revista digital de historietas británica “Aces Weekly” durante 7 semanas. Editada por el también peruano Alberto Rayo, ha estado bajo la supervisión general de David Lloyd, leyenda del cómic, famoso por ilustrar “V de Vendetta”, escrito por Alan Moore.

La colaboración con Lloyd empezó a gestarse en 2023, año en que visitó el Perú para un evento de fans. Para ese entonces Yacolca y Rayo ya venían desarrollando un cómic; se acercaron al dibujante y este les aconsejó trabajarlo para su revista, la Aces. “’Before we sail’ explora las consecuencias de continuar la vida en una sociedad que no tiene confianza en tener un futuro”, indica la descripción oficial del cómic.

“Hasta ahora no me siento preparado, siento que me falta mucho por aprender”, cuenta Yalcolca, quien empezó a leer cómics de superhéroes a los 10 años. En un principio no entendía bien todo, pues el cómic (de Iron Man) que cayó en sus manos hacía referencia a eventos y personajes desconocidos. Con un poco de curiosidad e internet, se metió de lleno en el mundillo y ya no salió. Lino en cambio entró a la historieta gracias al manga; leía “Death Note” y “Sailor Moon”, ya después se familiarizó con los cómics de otros países.

Lino cuenta que para hacer este cómic visitaron los lugares reales donde se ambienta; más que tratar de alcanzar el realismo, sí querían mantener la familiaridad que provoca la ciudad capital. Para ella es interesante saber que la leerán fuera del Perú y cree que el lector podría sentirse llamado a investigar más sobre nuestras ciudades. “De alguna manera es llevar parte de lo nuestro afuera, no solo con palabras e historias, sino con imágenes”, sostuvo.

Puede que el apocalipsis zombie de “Before we sail” esté lejos de ser real pero su Lima arruinada no tanto. El sismo de 6,1 grados de junio hizo evidente lo cerca que está la capital del abismo. En ese sentido el cómic podría ser hasta un presagio, contó Lino, para quien la realidad siempre supera a la ficción. “No puedo tener una visión esperanzadora del Perú, y del mundo en general”, dijo por su parte Yacolca. “Más que todo trato de ver el mundo, que se está yendo [al hoyo], y pensar qué se puede crear, qué voy a hacer yo en este momento. Voy a hacer cómics, voy a presentar estas historias”, dice. Como tantos autores, él también escribe desde la oscuridad.

Mientras en este cómic los muertos caminan por las calles, los vivos buscan en farmacias por las medicinas que les faltan. Otros en cambio buscan venganza. Que consigan lo que buscan es un asunto de vida o muerte.

LIMA 26 DE JUNIO DE 2025 Fotos a los autores del cómic peruano "Before we sail". Carlos Yacolca (escritor), Michelle Lino (dibujante) / JOEL ALONZO