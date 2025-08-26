La cineasta Chloé Zhao, recordada por ‘Nomadland’ y ‘Eternals’, presentó el primer tráiler de “Hamnet”, la esperada adaptación de la novela de Maggie O’Farrell que conquistó a millones de lectores en 2020.

A través de una historia ficticia con tintes de realidad, el filme se adentra en la intimidad del hogar de William Shakespeare, y en el dolor que marcó a la familia tras la pérdida de su hijo menor, Hamnet, de 11 años, tragedia que habría inspirado la obra maestra ‘Hamlet’.

A diferencia de otras adaptaciones, aquí el centro de la historia es Agnes Hathaway, interpretada por Jessie Buckley. Mientras William, encarnado por Paul Mescal, trabaja en Londres, ella debe sostener a la familia y enfrentar una ausencia que cambia sus vidas para siempre.

Rodado como un drama de época con lo que Zhao describe como un “cuento de hadas para adultos”, Hamnet combina la prosa poética de O’Farrell con la mirada lírica de la directora. Para recrear el contexto, incluso se construyó una réplica del Globe Theatre de 1600 a escala.

La producción reúne a Joe Alwyn, Emily Watson y Jacobi Jupe en el reparto, bajo el sello de Amblin Partners, Neal Street Productions y Hera Pictures.

El estreno mundial será el 7 de setiembre en el Festival de Toronto, antes de llegar a salas en Estados Unidos el 27 de noviembre y estrenarse de manera amplia el 12 de diciembre.