Por Sonia del Águila

A las 9:15 p. m., cuando Ricky Martin apareció en el escenario de Costa 21, la llovizna ya caía sobre Lima. Nadie se movió ni buscó refugio. Bastó un “¡Hola, Lima!” y los primeros acordes de “Pégate” para que el frío dejara de importar.

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