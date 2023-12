En Ricky Martin Sinfónico, el músico interpreta sus más populares temas, como: “Livin’ la vida loca”, “María”, “La copa de la vida” o “Vuelve”, acompañado de violines, violas y violonchelos.

“Siempre soñé en presentarme con una orquesta y hacer un espectáculo clásico. Poder transformar las canciones y presentarlas de una manera tan única. Es maravilloso”, señala el artista masculino latino más premiado de todos los tiempos, en una entrevista con El Comercio realizada a través de un cuestionario enviado por correo electrónico. Le enviamos diez preguntas, de las cuales evitó responder las relacionas a su vida amorosa (su separación del artista sirio Jwan Yosef), a su etapa en la agrupación Menudo y a su amistad con Christian Meier.

A sus 51 años, con cuatro décadas de carrera, más de 200 premios y 70 millones de discos vendidos, Enrique Martin Morales, su nombre verdadero, siente que está en uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional.

“Estoy feliz con mi familia, enfocado en nuevos proyectos y trabajando en mí para siempre dar lo mejor tanto a los que me rodean como a mi público a quien le debo todo este éxito. Recuerdo como si fuera ayer que la pasamos increíble en Perú. Siempre me han recibido con los brazos abiertos y espero que disfruten esta nueva propuesta musical sinfónica que he preparado y que me tiene sumamente emocionado. Aunque será algo diferente, la fiesta estará presente en el concierto como lo he hecho toda mi vida”, destaca.

Muchos de los temas de Ricky Martin tienen su nombre, su historia; pero el que más lo define, señala el artista, es “Asignatura Pendiente”, canción de su séptimo álbum de estudio, “Almas del silencio” (2003). “Describe muy bien las altas y bajas, al igual que las emociones que he sentido a lo largo de los años”, asiente.

Ricky Martin vuelve al Perú para presentar un concierto sinfónico tras 12 años de ausencia. (Foto: Ricky Martin Agency) / NELSON CASTILLO PHOTOGRAPHER

A los 12 años, el cantante subió por primera vez a un escenario, como parte del elenco de Menudo. Desde entonces, este se convirtió en su refugio más importante y placentero. En un lugar para pasarla bien y entregarlo todo.

“Me encanta estar sobre el escenario y lo haré hasta que la gente desee ver mis conciertos. Empecé desde niño, y hoy en día todavía sigo teniendo la misma pasión por la música como la tenía cuando empecé, así que me gustaría continuar. Pero me gusta enfocarme en el presente, vamos a ver qué pasa después”, enfatiza.

Ricky Martin no para. El próximo año, además de hacer música, hará series de televisión para el mercado estadounidense. Integra el elenco de la serie para Apple TV+ titulada “Mrs. American Pie”, creada por Abe Sylvia y basada en la novela de Juliet McDaniel.

“Soy inquieto y curioso. Todo esto representa un nuevo reto para mí. Quién sabe que más se me ocurrirá, no me puedo quedar tranquilo. Acabo de sacar una gran colaboración con Christian Nodal, una nueva versión de ‘Fuego de Noche, Nieve de Día’, y la verdad que el público lo ha recibido de una manera hermosa. Estamos pensando en un concepto para el nuevo álbum pero aún estamos trabajando en ello, mientras estoy de gira en Estados Unidos con Enrique Iglesias y Pitbull”, subraya.

Ricky Martin Sinfónico Día; 19 de enero del 2024 Lugar: Estadio Nacional Entradas: Joinnus.