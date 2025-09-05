En el marco de su gira mundial 2025, Jacob Collier, el músico británico considerado un prodigio, llegó por primera vez a Lima para ofrecer un concierto en el Parque de la Exposición. La presentación estuvo marcada por momentos de mucha interacción con su público, a quienes en un momento del espectáculo sorprendió con una versión a piano de “El cóndor pasa” en la que los invitó a ser parte del coro.

La presentación en Lima de Jacob Collier se dio pocos días después de su debut en Bogotá, donde también hizo una versión de un tema local. En el caso de Colombia, interpretó “La tierra del olvido”, de Carlos Vives.

Sobre “El cóndor pasa”, dijo que era una composición que amigos suyos que conocían el Perú le habían recomendado. Y sobre el Perú, Collier dijo que era un país que llevaba muchos años soñando conocer y que muchos artistas locales lo habían inspirado. En especial: Susana Baca, a quien conoció tiempo atrás.

A su paso por Lima, el músico de 31 años visitó la Huaca Pucllana y probó el pisco sour, que calificó como “irresponsablemente delicioso”. También se mostró maravillado por el diseño peruano, en especial por los chullos, que suelen ser parte de su indumentaria y consideró haber llegado al paraíso para los fanáticos de los sombreros llamativos como él.

El repertorio de Jacob Collier en Lima incluyó temas como ”Time Alone With You", “Feel”, “Wherever I Go” y sus ya famosas versiones de “Fix You” de Coldplay y “Can’t Help Falling In Love” de Elvis Presley.

