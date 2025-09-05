Justin Bieber lanzó en la medianoche del jueves ‘Swag II’, su octavo disco de estudio, apenas dos meses después de que el cantante canadiense lanzara por sorpresa ‘Swag’.
Bieber hizo el anuncio en redes sociales publicando el arte en color rosado de lo que será su nuevo disco y sin mucha más información que un mensaje que decía: ‘Swag II esta noche a la medianoche".
En las calles de algunas ciudades de diversos países también fueron instaladas vallas publicitarias electrónicas y carteles con el nombre del álbum, que el propio cantante publicó en redes.
Este es el segundo lanzamiento sorpresa que Bieber lleva a cabo en el año, el álbum ‘Swag’, el séptimo de su carrera, fue lanzado el 11 de julio, cuatro años después de su último trabajo, ‘Justice’.
Aunque medios nacionales reportaron entonces que el canadiense tenía pensado desvelar más música, no estaba claro que el cantante de 31 años lo haría.
El álbum recibió reseñas favorables por parte de la crítica especializada y debutó en el número dos del Billboard 200 que muestra los discos más vendidos de la semana, mientras que su tema ‘Daisies’ debutó en el número dos del Hot 100, de los sencillos más populares en EE.UU.
Su último disco contó con la participación de artistas como Gunna, Cash Cobain, Sexyy Red, Mk.gee, Daniel Ceasar, con colaboró en el éxito ‘Peaches’ en 2021, entre otros. Aún no se ha confirmado quiénes formarán parte del nuevo proyecto.
Con información de EFE
